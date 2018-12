Nejnebezpečnější lidé na internetu: Trump, Putin, Zuckerberg

Internet je podle časopisu Wired nepřátelským a nebezpečným územím více než kdykoliv předtím. V mnoha případech jsou v online prostředí nebezpeční ti, kteří mají velkou moc i v reálném světě.

Jedním z internetových predátorů je podle redakce amerického časopisu, který se věnuje moderním technologiím, americký prezident Donald Trump. Zejména jeho četné příspěvky na Twitteru mohou mít doslova zničující důsledky. Třetího ledna 2018 Trump přes mikroblogovací síť hrozil severokorejskému režimu, že má „větší a mocnější nukleární tlačítko“ než režim Kim-Čong una.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!