Startup předpovídá počasí z mobilního signálu. Těžit z toho mají rozvojové země

ClimaCell využívá k předpovědi počasí data z mobilních telefonů, pouličních kamer, vozidel či dronů. Analyzuje jejich signály a podle nich dokáže předpovídat počasí. „Spousta věcí kolem nás dokáže „cítit“ počasí, i když k tomu není primárně určena,“ tvrdí spoluzakladatel startupu Rei Goffer.

Podle představitelů startupu může být jakýkoliv přístroj napojený na wi-fi přetvořen v meteorologický senzor, protože rychlost a síla každého signálu je přímo ovlivněna místními klimatickými podmínkami. Díky tomu mohou být tyto přístroje i přesnější než radary, satelity a meteorologické stanice. Jedno město rozdělí na několik oblastí s různým počasím.

Největší efekt může mít ClimaCell v místech, které nedisponují propracovanou meteorologickou infrastrukturou, hlavně v rozvojových zemích. Za posledních dvacet let přišlo během bleskových záplav a dalších neštěstích způsobených počasím o život přes 500 tisíc lidí. Z deseti nejvíce zasažených zemí jich je devět rozvojových. Předpověď pomocí signálu wi-fi by mohla obyvatele ohrožených oblastí včas varovat a umožnit jim přesun do bezpečí.

Právě spolupráce s rozvojovými zeměmi je hlavním cílem startupu. „Rozvojové země, jako je například Indie, nemají vyhovující radary a meteorologické stanice, které by zajistily bezpečnost. Naše technologie pomůže těmto zemím skočit z fáze, kdy nemají žádná data, k období, kdy je budou mít detailní,“ říká Shimon Elkabetz.

ClimaCell už za tímto účelem navázal spolupráci s Tata Trusts a dalšími indickými organizacemi. Společně mají za úkol přetvořit tamní systém varování před povodněmi. Americký startup chce tímto způsobem postupně začít pomáhat dalším rozvojovým zemím.

Startup vznikl jako společný projekt studentů prestižních bostonských univerzit MIT a Harvard v roce 2015. Do jejich softwaru Hypercast už investovaly například aerolinky Delta a Jetblue a stavební a dopravní firmy.

Dále čtěte: