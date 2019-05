Ani hotově, ani kartou. Češi si oblíbili mobilní platby

Pokud si chcete zvednout sebevědomí, jeďte do Bretaně a v tamním letovisku La Baule-Escoublac vytáhněte při placení v restauraci na hlavní třídě místo platební karty mobilní telefon. Číšníci vytřeští oči, nedůvěřivě pak ale přece jen vyťukají částku, a když zaplatíte přiložením mobilu k terminálu, můžete odejít s vítězoslavným úsměvem, přičemž udivený pohled číšníka vás bude provázet až ke dveřím.

I v Česku ale trvalo poměrně dlouho, než se platby mobilním telefonem (přesněji platební kartou nahranou ve speciální mobilní aplikaci) rozšířily. Neuspěla tuzemská ČSOB se svou aplikací NaNákupy, ani Komerční banka s aplikací MojeMobilní karta.

Nakousnuté jablko

Mobilní platby masově zpopularizoval letos v únoru příchod Apple Pay, tedy mobilní platební a digitální peněženky od společnosti Apple, která umožňuje provádět platby pomocí iPhonu, hodinek Apple Watch či iPadu na většině stávajících bezkontaktních terminálů v obchodech či restauracích.

Například u Air Bank začalo službu za necelé tři měsíce od spuštění využívat 53 tisíc lidí, kteří mobilem Apple zaplatili zboží za 670 milionů korun. U České spořitelny je to 78 tisíc lidí. U Monety pak 33 tisíc klientů, kteří provedli skoro 400 tisíc transakcí v objemu 200 milionů.

„Celkově očekáváme, že do konce letošního roku vzroste počet našich karet aktivovaných pro placení chytrým telefonem nebo chytrými hodinkami ze současných šesti procent na deset procent,“ věří mluvčí Monety Jakub Švestka. Například u J&T Banky, která obsluhuje mohovitou klientelu, už dnes platí pomocí Apple Pay skoro třetina všech klientů.

Řada bank přitom už dva roky poskytuje možnost platit mobilem prostřednictvím konkurenční služby Google Pay, která funguje na stejném principu - člověk si do telefonu vybaveném technologií NFC nahraje platební kartu a může platit bezkontaktně mobilem. Podle Michala Šmídy z fintechové firmy Twisto může současná popularita placení mobilem souviset i s tím, že uživatelé telefonů Apple jsou větší „hračičkové“ a rádi zkoušejí technologické novinky.

Šmídova firma, která poskytuje hlavně takzvané odložené platby při nákupech na internetu, po spuštění Apple Pay získala tisícovky nových klientů. „Byli jsme v první vlně a převzali jsme hodně klientů od bank, které službu nezaváděly,“ říká Šmída.

Bankám i službám jako Twisto se Apple Pay vyplatí, i když za ni musí technologické firmě z Kalifornie platit. Z každé transakce jí podle informací týdeníku Euro odvádějí asi 0,15 procenta. Když tedy například klienti Air Bank zaplatili pomocí Apple Pay 670 milionů korun, samotná banka zaplatila Applu přes milion korun, protože klienti mají službu zadarmo. Konkurenční Google Pay je pro banky i klienty zadarmo; Google však vydělává na datech, která o chování klientů bank takto získává.

Přechod na online

Další území, o které se nyní hraje, se jmenuje e-commerce. V Česku existuje přes čtyřicet tisíc e-shopů s tržbami přes 130 miliard korun. Zákazníci v nich většinou platí běžnou platební kartou, platební údaje však pokaždé zadávají ručně, což mnohé od nákupu odradí. „Placení telefonem v e-commerce už funguje, ale zatím jen v malém měříku a jsou to jen malá procenta z ročního obratu“ říká šéf tuzemské společnosti Visa Marcel Gajdoš.

Podle něj v současnosti vzniká společný technický standard, který sjednotí jednotlivé platební metody. Dnes při placení nabídnou e-shopy zákazníkovi plno platebních tlačítek a různé platební brány. Cílem je kliknout na tlačítko, kde bude mít zákazník už zadanou platební kartu a přes jeho účet se celý obchod jednoduše zaplatí. Ověřování bude probíhat například otiskem prstu, což je stejné jako u otevírání telefonu. Využít toho chtějí právě technologické firmy jako Apple nebo Google, u nichž už většina lidí účet má.

Vlastní službu pro placení na internetu na podzim představila tuzemská e-commerce skupina Mall Group, která se následně spojila s ČSOB. Jejich cílem je proniknout do co největšího množství internetových obchodů a nabízet zákazníkům nejen například odložené platby za zboží, ale třeba i úvěry. Společný podnik MallPay by měl začít fungovat od posledního letošního čtvrtletí. Společný standard by v té době už měl být hotový, takže válka o miliardy z e-commerce začne naplno.

