Informace o placení daně z nemovitých věcí mohou poplatníkovi od příslušného finančního úřadu přijít několika způsoby.

Začaly se rozesílat 16. dubna, končí se s ním 22. května 2019. Celkem bude odesláno zhruba 3,3 milionů podkladů pro zaplacení daně z nemovitosti.

Obecně platí, že právnické osoby obdrží informaci o daňové povinnosti do datových schránek. Fyzické osoby dostanou bezplatnou daňovou složenku do poštovních schránek.

Jak dostanu podklady k dani z nemovitých věcí Fyzická osoba, která nemá datovou schránku, obdrží do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku, nejpozději poslanou 22. 5. 2019. Fyzická osoba, která se přihlásila k zasílání údajů emailem, dostane potřebné údaje do emailu, email bude rozeslán do 3. 5. 2019. Pokud jste k placení daně přihlášeni prostřednictvím SIPO, úhrada daně proběhne v průběhu května podle způsobu platby a podmínek České pošty. Fyzická osoba s datovou schránkou, fyzická osoba podnikající a právnická osoba dostanete informaci o daňové povinnosti do datové schránky do 6. 5. 2019. Právnická osoba, která nemá zpřístupněnou datovou schránku, obdrží poštovní poukázku odeslanou nejpozději 22. 5. 2019.

Poplatníkům, kteří vlastní nemovitosti ve více krajích, jsou složenky rozesílány až jako posledním.

V případě, že podklad nedostanete jednou možností do uvedeného termínu, obraťte se na „svůj“ finanční úřad. Mohli jste například změnit adresu bydliště a informace došla jinam.

Problém v tom není žádný, daň z nemovitých věcí se může platit i bez výzvy od úřadu, stačí vědět výši daně a číslo vašeho finančního úřadu.

Daň z nabytí nemovitosti se platí jen jednou Daň z nemovitých věcí, kterou tvoří daň z pozemků a daň ze staveb a jednotek, patří mezi majetkové daně, a majitelé nemovitostí tak musejí každoročně daň z nemovitých věcí platit, a to i v případě zděděné nemovitosti. Pozor: jde o základní rozdíl oproti dani z nabytí nemovitých věcí, která se platí pouze jednou. Daňové starosti s daní z nemovitých věcí nemají lidé žijící v družstevním bytě nebo bydlící v podnájmu.

Novopečení majitelé, zbystřete

Zvlášť pozorní by měli být novopečení majitelé nemovitostí, kteří získali nemovitost v minulém roce. V případě, že jim nepřijde informace k platbě daně do datové schránky, v podobě složenky či na e-mail, pravděpodobně zapomněli do konce ledna podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. V takovém případě je nutné přiznání podat co nejdříve a počítat se sankcí.

„Pokud jste na daňové přiznání nezapomněli a informace vám přesto nedorazila, je nutné se obrátit na příslušný finanční úřad podle území, na kterém se nemovitost nachází,“ radí Jana Melicharová ze společnosti Kodap.

Výše daně závisí na velikosti obce

Zatímco daň z příjmu fyzických osob je při stejném zdanitelném příjmu v celém Česku stejně vysoká, u daně z nemovitých věcí to neplatí. Stejná je totiž pouze základní sazba daně, která je kupříkladu u obytného domu 2 Kč/m2.

Příslušný koeficient, jímž se základní sazba daně násobí, závisí na velikosti obce, kde se nemovitost nachází. Obce ovšem mohou koeficient upravit.

Ve velkých městech je tedy při stejných vstupních údajích daň z nemovitých věcí vyšší. Daň z nemovitých věcí se platí na krajské finanční úřady.

Ochrana před sankcí

Platbu převodem nebo složenkou je dobré provést jeden či dva dny před termínem, protože daň musí být na účet finančního úřadu připsána nejpozději 31. května 2019.

Kdo se s placením daně opozdí, může bez sankce uhradit daň do 6. června 2019, tedy během dalších čtyř pracovních dní. Poté už ale nabíhají úroky z prodlení.

Finanční úřad bude účtovat úroky z prodlení, které odpovídají repo sazbě stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů. Repo sazba byla k 1. lednu 2019 1,75 %, úrok za zpoždění daně je tak stanoven ve výši 15,75 % pro první pololetí roku 2019.

Pro srovnání pro placení daně z nemovitých věcí v roce 2018 byl úrok za zpoždění daně ve výši 14,75 % p. a. (ročně).

Rozhoduje stav k 1. lednu

Pro platbu daně z nemovitých věcí pro rok 2019 je rozhodující stav k 1. lednu 2019. Stejně tak to platí pro každý jiný rok. Pozor, daň z nemovitých věcí se platí vždy na celý rok dopředu.

Jestliže dojde v průběhu roku ke změně majitele nemovitosti, daň se poměrně nerozděluje. Vlastník nemovitosti k začátku letošního roku musí zaplatit daň na celý rok 2019.

„I když došlo ke změně majitele nemovitosti například v březnu 2019, tak noví majitelé ještě daň pro rok 2019 neplatí. Budou ji platit až pro rok 2020,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Po nabytí nemovitosti

V případě koupě nemovitosti během roku 2019 je nutné do konce ledna 2020 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Příslušnost pro podání daňového přiznání se přitom řídí podle lokality nemovitosti.

Znovu je třeba upozornit, že tato daň se často plete. Daňové přiznání po koupi nemovitosti se podává jen jednou a následně pouze, dojde-li ke změně skutečností pro výpočet daňové povinnosti.

Jak již bylo uvedeno, výše daně záleží nejen na typu a velikosti nemovitosti, ale i na lokalitě, kde se nachází, protože základní sazba daně se násobí příslušnými koeficienty.

„V daňovém přiznání si tedy majitelé nemovitosti vypočítají daňovou povinnost, v následujících letech již dostávají od finančního úřadu poštovní poukázky s vyplněnou částkou daně, která se může i zvýšit, pokud dojde meziročně ke zvýšení příslušného koeficientu,“ vysvětluje Ivanco.

Kdy lze platit daň nadvakrát?

V případě, že činí vypočtená daň z nemovitých věcí méně než 5000 korun, je nutné zaplatit daň jednorázově do konce května. Jestliže je však vyšší než 5000 korun, lze částku daně uhradit ve dvou splátkách, přičemž první se platí do konce května a druhá do konce listopadu.

Ti, kteří provozují zemědělskou výrobu, mají povinnost uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to k 31. srpnu a k 30. listopadu 2019. Pokud se tak nestane, hrozí sankce od finančního úřadu.

