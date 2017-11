Zhruba pětina až čtvrtina lidí mezi 35 a 59 lety, kteří vlastní byt či rodinný dům, by si ve stáří případně chtěla přilepšit k důchodu i díky své nemovitosti. Zvážila by případně zpětnou hypotéku, nebo prodej s věcným břemenem na dožití. Ve svém bydlení by tak mohla dál zůstat a pobírala by za něj od banky či kupce měsíční rentu. Ukázal to výzkum Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který se tématikou bydlení ve svých publikacích zabývá.