Daň z nemovitostí musí platit každý vlastník pozemku či stavby. Její výše se odvíjí od výměry a daňových koeficientů

Co je daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí patří mezi takzvané majetkové daně a vztahuje se na vlastníky nemovitostí. Každý člověk, který vlastní na území České republiky nemovitost, je povinen státu odvádět každoročně určitou částku, která poté putuje do rozpočtu obcí a krajů.

Daň z nemovitých věcí je definována zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí. Podle tohoto zákona podléhají zdanění pozemky (zahrada, orná půda, les, rybník, chodník atd.), jednotky a stavby (dům, byt, garáž, kancelář, výrobní hala a tak dále). Každá z těchto daní má svůj vlastní způsob výpočtu a daní se tudíž trochu jinak.

Faktem ovšem je, že existují i výjimky. Na některé nemovitosti se podle zákona o dani z nemovitých věcí vztahuje osvobození od daně. Konkrétně jde například o následující nemovitosti:

nemovitosti ve vlastnictví České republiky,

nemovitosti ve vlastnictví obce, na jejímž katastrálním území se nacházejí,

pozemky veřejně přístupných parků, prostor a sportovišť,

nemovitosti ve vlastnictví veřejných výzkumných institucí či veřejných vysokých škol.

S placením daní se pojí také nutnost podávání daňového přiznání. Tuto povinnost mají ovšem pouze čerství majitelé, kteří si nově pořídili nemovitost. Daňové přiznání stačí podat pouze jednou po zakoupení nemovitosti, poté už se jenom platí daň.

Daň z nemovitých věcí byla až do roku 2014 označována jako daň z nemovitostí. Správný název dnes zní daň z nemovitých věcí. Mezi lidmi je ovšem stále hodně zažité původní označení této daně, proto ho i my v našem článku používáme.

Podání daňového přiznání a přihlášení k dani z nemovitostí

Daňové přiznání, tedy konkrétně přiznání k dani z nemovitostí, se podává vždy jen jednou, a to do konce prvního měsíce v roce následujícím po zakoupení nemovitosti. Pro nové vlastníky nemovitostí, kteří během roku 2022 zakoupili stavbu či pozemek, je povinností podat přiznání k dani z nemovitých věcí do 31. 1. 2023. Dále se tato povinnost vztahuje na vlastníky, kteří na své nemovitosti provedli výraznější stavební úpravy.

Jisté povinnosti se týkají také těch, kteří nemovitost prodali, darovali nebo jiným způsobem pozbyli. Tuto skutečnost musejí vždy oznámit příslušnému finančnímu úřadu. Pokud by tak neučinili, může se jim snadno stát, že jim přijde výzva k uhrazení daně z nemovitostí, kterou již dávno nevlastní.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí ovšem nemusí podávat ti, kteří již tak jednou v minulosti učinili. Výpočet daně totiž od té doby probíhá automaticky, takže stačí podat přiznání jednou a poté pouze každý rok uhradit daň. K tomu vlastníky nemovitostí vždy vyzývá finanční úřad prostřednictvím složenky, zprávy do datové schránky nebo e-mailem. Výzva obsahuje vždy veškeré údaje potřebné k úhradě daně.

Pokud je jedinou změnou ve vztahu k určité nemovitosti změna místního koeficientu nebo změna průměrné ceny za pozemek, není nutné podávat nové daňové přiznání. Tyto faktory zohlední při výpočtu daně z nemovitostí sám správce daně.

Formulář k dani z nemovitosti pro daňové přiznání

Daňové přiznání k dani z nemovitostí se podává na územní pracoviště finančního úřadu, v jehož územní působnosti se nemovitost nachází. To znamená, že je v tomto případě rozhodující poloha nemovitosti, nikoliv trvalé bydliště majitele. Pokud člověk koupí více nemovitostí v různých krajích, musí také podat několik daňových přiznání na příslušné úřady.

Výhodnější je v takové situaci zvolit místo klasického papírového formuláře elektronické podání. Ušetříte si tím čas, protože nebudete muset obíhat několik úřadů v různých krajích. Daňové přiznání lze podat na online finančním úřadu prostřednictvím portálu MOJE daně. K elektronickému podání musíte mít buď zřízenou datovou schránku, nebo využít Identitu občana.

Výpočet daně z nemovitostí

Pro zjištění výše daně z nemovitostí je nezbytné rozlišit, zda se jedná o pozemek, nebo jde o stavbu. Kromě toho je nutné uvést i další specifika v podobě výměry bytu či pozemku. Výměra se poté násobí sazbou (průměrnou cenou) za metr čtvereční a výsledná částka se ještě musí vynásobit koeficientem, který se odvíjí od velikosti obce (respektive počtu obyvatel), případně místním koeficientem, který si stanovuje sama obec.

Velikost obce Daňový koeficient do 1 000 obyvatel 1,0 1 000 až 6 000 obyvatel 1,4 6 000 až 10 000 obyvatel 1,6 10 000 až 25 000 obyvatel 2,0 25 000 až 50 000 obyvatel 2,5 nad 50 000 obyvatel a ve Františkových Lázních, Luhačovicích, Mariánských Lázních a Poděbradech 3,5 Praha 4,5

Zdroj: Financnisprava.cz

Daň z nemovitosti v roce 2023

Pro vlastníky nemovitostí je zásadní vědět, že daň z nemovitých věcí se na rozdíl od jiných daní platí dopředu. Termíny, do kdy je nutné celou částku uhradit, se liší podle výše daně. V případě vyšších částek lze totiž platbu rozdělit do dvou splátek.

Pokud vyměřená částka nepřesáhne pět tisíc korun, posledním termínem pro úhradu je 31. květen. Tento termín platil i v minulosti, pro rok 2023 se tedy nic nemění. Jediná výjimka zde platí pro vlastníky rybníků a zemědělských pozemků, kteří mohou daň zaplatit až do 31. srpna.

V případě, že vám bude vyměřena daň vyšší než pět tisíc korun, můžete si platby rozdělit. První splátku je nutné uhradit do 31. května 2023, druhou do 30. listopadu 2023.

