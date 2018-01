Prostě bez toho, že by ruka ruku myla, by žádný prezident nejmenoval premiérem člověka, který má sice 78 mandátů ve Sněmovně, ale o zbývajících 23 vůbec nehodlá vyjednávat. A to v situaci, kdy je potenciálních koalic k vyjednání víc než špačků v Milošově popelníčku.

Ale aby Bohoušek seděl ve Strakovce nejen na Vánoce, ale třeba i na Hromnice, o svatém Valentýnu nemluvě, to bylo trochu moc na oba ctěné pány, co prý nemají teď vlastně nic společného, ale sdílenou oblibu tohoto obrýleného pána jistě nezapřou, a tak se s tím nemazali.

Teď je samozřejmě trochu jiná situace. Miloš, jako zřejmě doživotní prezident, je v komfortnější situaci, protože Andrej nejen že není doživotním premiérem, ale je dokonce v demisi. A tak pan prezident může mít přání a je na Andrejovi, aby mu je plnil.

Čtěte další povolební komentáře:

Kolegové novináři to mohou brát jako roztržku v donedávna nerozborném přátelství, ale tak to v politice nechodí a žádné přátelství ve skutečnosti nikdy neexistuje. Nejde o nic jiného, než že každý tahá za nějaký svůj provaz, a kdo je na tom delším konci, tak prostě diktuje podmínky a obvykle něco chce. To je pro Andreje, který se tak nerad dělí, že si nikdo z žijících pamětníků nepamatuje, kdy se dělil naposled, samozřejmě hodně nepříjemné. Ale když musíš, tak musíš.

Jaká přání se budou nyní plnit, zatím nevíme, ale máme velkou jistotu, že splněna budou, a to k oboustranné spokojenosti. Jinak by totiž to dělení nedávalo ani pro jednu stranu smysl, a tudíž by se nekonalo. A je nesporné, že jestli mají oba pánové něco hodně společného, tak je to právě ochota dělat pouze věci, které pro ně mají nějaký smysl a něco jim přinesou.

Čtěte další komentáře Pavla Párala: