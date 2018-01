Vláda schválila programové prohlášení. Důchodci by měli jezdit vlakem zdarma

V preambuli vláda hovoří o prioritách, mezi nimi jsou příprava změny systému penzí, evropská agenda, digitalizace státu, strategický investiční program, posílení bezpečnosti a reforma státu. „Vypadly některé formulace, které se opakovaly a některé nadbytečné texty,“ uvedl Babiš na tiskové konferenci. Rozšířit program o železnici zdarma pro důchodce nad 65 let a studenty do 26 let se Babiš podle svých slov rozhodl během víkendu. Jde podle něj o ukázku toho, jak jeho kabinet chce pracovat pro lidi.

Babiš počítá s tím, že vláda ve středu důvěru nedostane. „Za nás předpokládáme, že důvěru nezískáme,“ uvedl. Zopakoval, že na vině jsou představitelé dalších stran, kteří podle něj odmítli s ANO jednat. Menšinová vláda je podle Babiše příležitostí, „aby byl kabinet akceschopnější a byl potlačen nesmyslný a škodlivý resortismus“.

Kabinet také uvádí, že nebude do státní správy dosazovat politické nominanty, naopak státní správu otevře a odpolitizuje.

Ve Sněmovně je vláda podle prohlášení ve snaze nalézt maximální možný konsenzus připravena do plnění svých priorit a programového prohlášení zapojit i odborníky opozice.

Návrh programového prohlášení kabinet upravil podle připomínek Svazu měst a obcí, zástupců seniorů a výsledků jednání tripartity, řekl premiér.

Oproti návrhu prohlášení, které vláda publikovala v polovině prosince, je v upraveném dokumentu podle ministryně Kláry Dostálové (za ANO) zmíněno sociální bydlení a dostupné bydlení pro skupiny, jako jsou senioři a matky samoživitelky.

Menšinový kabinet se kvůli programovému prohlášení sešel dnes odpoledne na Úřadu vlády mimořádně. Ve středu, kdy ho představí Sněmovně, jednání dolní komory začne v 10:00, o hodinu později by před poslanci měl vystoupit prezident Miloš Zeman, který plánuje vládu podpořit. Avizoval už také, že v případě druhého pokusu o sestavení vlády opět osloví Babiše.

Strategické směry Babišovy vlády podle programového prohlášení 1. V prvé řadě je to Digitální Česko. Chceme dostupnost vysokorychlostního internetu všude. Chceme jednotné standardy, v maximální míře využívat sdílených služeb. Na úrovni státu musíme mít jednotné služby. Vytvoříme centrální portál státu, kde si občan bude moci vše vyřídit a k tomu využijeme služeb pošty pro ty občany, kteří internet nemají atd. Elektronizace musí být všude, kde je to možné - daňová přiznání, elektronické recepty, elektronická dálniční známka atd.



Vytvoříme funkci zmocněnce pro digitalizaci, který bude celý proces řídit bez zbytečné administrativy. 2.Chceme být v Evropě vidět. Musíme důrazněji hájit své zájmy ve sjednocující se Evropě. Jde nejen o imigrantské kvóty, které odmítáme - a o tom chceme přesvědčit své partnery. Chceme i větší podporu pro boj s daňovými ráji, daňovými úniky. Chceme i podporu pro naše záměry v rozvoji jaderné energetiky. Nechceme jen přikyvovat Bruselu, ale chceme jeho politiku měnit. Vláda nevidí v současné době možnost přistoupit k eurozóně, nicméně i nadále respektuje přijaté závazky. 3.Sestavíme strategický investiční program. V prvé řadě předložíme nový zákon o liniových stavbách, který bude podporovat výstavbu a neumožní obstrukce. To je alfa a omega.



Naším záměrem je stavět dálnice, obchvaty měst. Začít s přípravou trasy pro vysokorychlostní železnice a rekonstrukcemi nádraží - ve světě jsou nádraží moderní infrastrukturou, která slouží celému městu - obchod, občanská vybavenost a u nás často špinavé budovy, které hyzdí město.



Musíme začít s výstavbou nových bloků pro jaderné elektrárny. Investiční pobídky jen výjimečně pro akce s vysokou přidanou hodnotou.



Potřebujeme podpořit produktivní investice pro malé a střední firmy, které technologicky zaostávají.



Musíme budovat byty pro mladé rodiny i pro starší občany.



Musíme začít s rekonstrukcemi památkových objektů ve všech regionech - přitáhnout turistický ruch i mimo hlavní centra. 4.Chceme důchodovou reformu. Chceme konkrétní kroky bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných finančních vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem, případně dalšími zdroji příjmů pro tento účet.



Chceme proto zřídit Státní důchodový úřad, který bude tyto prostředky spravovat a veřejnost bude vědět, kam její sociální odvody směřují a jak jsou využity.



Vláda přijme rozhodnutí, které za stanovených podmínek umožní bezplatné užívání osobní železniční dopravy pro důchodce starší 65 let.



Prosadíme rychlejší realizaci výstavby dostupného bydlení pro seniory, a to zejména formou nájemního bydlení v malometrážních bytech komunitního typu, to vše na základě provedené analýzy těchto potřeb ve spolupráci s kraji, městy a obcemi. Během vládního působení lze postupně realizovat až 4-6 tisíc těchto bytů a pro další období připravit jejich výstavbu v obdobném rozsahu. 5.Chceme začít s reformou státu. To je vyrovnaný státní rozpočet a nový zákon o příjmových daních. Důsledná kontrola regulovaných cen - voda. Lépe spravovat majetek státu. Bojovat s lichvou.



Potřebujeme narovnat vztah mezi samosprávnými celky a státním rozpočtem. Dnes zejména kraje stále požadují další zdroje z centra.



Potřebujeme reformu sociální péče a regulaci trhu práce - nové pracovní síly i stimulace k práci.



Potřebujeme stanovit pravidla pro financování školství a konečně taky začít s posílením technického školství, učňů a vnést pořádek do soustavy vysokých škol.



Potřebujeme jasná pravidla pro financování zdravotnictví, rozvoj jeho kapacit - zvážíme možnost sloučit státní zdravotní pojišťovny do jedné.



Nově koncipujeme rozvoj sportu jak vrcholového tak i masového. 6.Posílíme naši bezpečnost. Zvyšování výdajů na obranu bude probíhat za vyšší účasti našich firem - výzbroj, munice atd.



Vnitřní bezpečnost bude založena předvídání vzniku krizových situací a jejich důsledném řešení - policie a hasiči.



Prioritou je pro nás zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti ve výrobě elektrické energie.



Zvýšíme stupeň soběstačnosti naší výroby potravin.



Budeme chránit půdu jako základ našeho bohatství před záborem a erozí. Potřebujeme udržet vodu v krajině. Vyřešíme odpadové hospodářství.



Domácí suroviny budeme chránit a zpracovávat tak, aby efekt pro společnost byl nejvyšší.

Zdroj: Programové prohlášení vlády

