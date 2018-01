Český emisní veletoč

Se stejnou vehemencí, jako se nyní ministerstvo životního prostředí postavilo za zdraví obyvatel, totiž ještě loni na jaře bojoval stejný resort pod stejným vedením v Bruselu ze co nejmírnější pravidla. Až do poslední chvíle odmítali čeští zástupci především stanovení maximálního limitu oxidu dusíku na 175 miligramů na metr krychlový po roce 2021.

Ten totiž řada draze modernizovaných tuzemských elektráren neplní a pravděpodobně na ně nedosáhnou ani ty, které modernizací ještě prochází. Jejich majitelé vsadili na méně účinné a trochu levnější technologie a pak v Bruselu lobbovali za mírnější normy. Plán selhal, přísná pravidla i přes nevoli Česka prošla, a tak se znečišťovatelé musí připravit na další miliardové investice.

Hünerův záměr připojit se k žalobě Poláků byl posledním pokusem nepříjemnou povinnost zastavit. Jako ministr průmyslu má v popisu práce prosazovat i jeho zájmy a odpor resortu vůči snižování hranice pro produkci oxidu dusíku tak lze pochopit. Co však způsobilo tak ostré odmítnutí Brabce i premiéra Andreje Babiše?

Protest Greenpeace v budově MPO

Greenpeace protesting new minister of industry and trade. Poster says Ministry of coal and smog @GreenpeaceCzech #prague #Czechia #tjekkiet #coal #energy pic.twitter.com/NTXs92T4nC