Kradu, kradeš, krademe

Zejména vzhledem k tomu, že účet za nezákonné chování berních úředníků a zničení fungujících a často velmi hodnotných firem už nyní zřejmě dosahuje miliardových částek a ty bude nutné platit z našich daní.

Nehledě na to, že na pádech těchto podniků většinou někdo konkrétní docela slušně vydělá. Je sice pravdou, že finanční úřad má vymáhat daně, a to velmi vehementně, ale na druhé straně mnoho současných případů vypadá jako jasné zneužití moci a bezpochyby by mělo být šetřeno jako trestný čin. Jestliže v případě firmy FAU se finanční úřad pokusil stejnou daň exekuovat dvakrát, tak je zcela zjevné, že jedna z těchto exekucí byla krádeží, nebo pokusem o krádež. Že to bylo v prospěch státu, vůbec nic neznamená. Je to spíš přitěžující okolnost.

Čí jsou naši? Finanční správa likviduje fungující firmy

Tak jako u soudu platí, že v případě pochybností není možné obžalovaného odsoudit, protože pro společnost je lepší pustit sto viníků než oběsit nevinného, tak by i u Finanční správy mělo platit, že při pochybnostech o vině radši nechám ukrást miliardu, než abych sám v prospěch státu ukradl tisíc korun. Opačný postup naprosto ničí víru společnosti ve spravedlnost a ze státu, který chrání životy a majetek lidí, se stává mafiánská famiglia, kde padre padrone má práva všechny, zatímco ostatní jsou zcela bezprávní a vydaní všanc jeho rozmarům.

A proto by všichni, kdo jsou postižení bezprávným postupem berňáku, kromě žalob o náhradu škody měli automaticky dávat i trestní oznámení. Ať orgány činné v trestním řízení v praxi předvedou, zda má pravdu Janeček, nebo máme u nás ještě pořád právní stát.

