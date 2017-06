Aktivisté usvědčili Zemana z další lži. Tentokrát o táboře v Letech

Zeman ve čtvrtek v televizi Barrandov řekl, že je proti zbourání vepřína v Letech a proti tomuto záměru se stavěl už jako premiér. „Odmítl jsem zrušit ten prasečák z velmi prostého důvodu, že jeho zrušení by vládu, a tedy daňové poplatníky stálo asi 400 milionů, což bylo před 15 lety, takže dneska by to možná byla i miliarda,“ řekl prezident. Dodal, že je proti tomu, „aby se likvidoval prosperující podnik“ a místo bylo prázdné.

„Je lhář. Finanční údaje, které používá, jsou naprosto vymyšlené a mnohokrát vyšší, než o jakých majitelé farmy či vláda kdy mluvili,“ sdělil prezident EGAM.

Česko za vepřín v Letech na pietním místě sklízí léta kritiku domácích organizací i mezinárodních institucí. K odstranění výkrmny několikrát vyzval také Evropský parlament. O odkupu a zbourání vepřína diskutovalo několik vlád. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jeho kabinet by chtěl jednání s majiteli ze společnosti AGPI dotáhnout do konce. Ministerstvo kultury nechalo vypracovat posudek o hodnotě pozemků, budov a vybavení. Cenu nezveřejnilo. Spekuluje se o několika stovkách milionů.

Dříve Zeman možnou výstavbu památníku obhajoval

V červnu 1998 tehdejší ministr Vladimír Mlynář Zemským novinám v rozhovoru řekl, že soudní odhad ceny vepřína činil 50 milionů korun a tržní odhad podle majitelů z firmy AGPI 140 milionů, vlastníci ale požadovali 300 milionů. Firmu prodat nechtěli, chtěli výměnu za jinou výkrmnu. Na Mlynářovu snahu o řešení navázal pak po volbách ministr kultury Zemanovy vlády Pavel Dostál (ČSSD). „Chtěl bych vidět živého sociálního demokrata, který by souhlasil s prasečákem maskujícím místo českých fašistických zločinů,“ cituje tehdejší Dostálův výrok server Romea.cz.

Poukazuje i na tehdejší Zemanova slova z článku v Respektu, že by pro něj byla „zanedbatelnou položkou i údajně požadovaná částka 600 milionů korun na vybudování památníku obětem českého - zdůrazňuji českého - teroru vůči romským spoluobčanům“.

Zeman ve čtvrtek řekl, že ví, že svými slovy některé lidi rozhořčí. O táboře v Letech mluvil jako o „romském pracovním či možná koncentračním“. „Jeho vyjádření se blíží popírání genocidy, což je nepřijatelné z výchovného i právního hlediska,“ uvedl Abtan. Podle něj udržování výkrmny na pietním místě pověst České republiky poškozuje a země, které se rozhodly minulosti čelit a vyrovnat se s ní, ekonomicky či jinak neztratily.

Zeman dostává od majitele televize Barrandov Jaromíra Soukupa pravidelně prostor k vyjádření na libovolná témata bez jakékoli oponentury či nutnosti odpovídat na nepříjemné otázky.

