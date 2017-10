Za odkup vepřína v Letech stát zaplatí 450 milionů. Za pět měsíců půjde k zemi

Za odkoupení vepřína v Letech na Písecku, který stojí na místě bývalého koncentračního tábora pro Romy, stát zaplatí zhruba 450 milionů včetně daně z přidané hodnoty. Smlouvu o odkupu dnes odtajnila vláda. Koupi schválila už v srpnu. Provoz vepřína by mohl být pole dřívějších informací ukončen do několika měsíců, na místě tábora má během nejbližších let vzniknout památník.