Druhá vláda

Premiér už ví, že 10. ledna ve sněmovně nezíská jeho vláda důvěru. Povládne v demisi a bude čekat, až ho prezident Miloš Zeman pověří druhým pokusem. Tedy ne, že by Babiš úspěchu téhle vlády někdy věřil. Ve skutečnosti se s ním rozloučil, už když byl nucen sestavit ji sám bez koaličních partnerů. Pravda, byla tu možnost spolupráce s Okamurovci a komunisty, premiér má ale tolik rozumu, že ví, že by to pro jeho hnutí znamenalo pád.

Dojít si pro faul

Nepřestává tedy doufat v náklonnost kterékoliv další strany, která s sebou strhne další. Protože jen tehdy bude jeho vláda opravdu pevná a společensky legitimizovaná včetně všech jeho minulých a budoucích lumpáren. Ano, Babiš je ukřivděný kluk. Je sice ten nejsilnější z party, ale nikdo normální se s ním nebaví. Přitom on sám není tolik hloupý, aby mu to nevadilo. Nechce být vítěz za každou cenu. Chce být opravdový vítěz.

Zeman vyloučil vypsání předčasných voleb. Ve vánočním poselství ocenil ekonomickou situaci

A tak čeká, jak řekl v jednom z posledních rozhovorů, co se stane v únoru na sjezdu ČSSD a v lednu na kongresu ODS. S chutí bude s kteroukoliv z těchto stran vládnout, s chutí se stane opravdovým vítězem. Tohle v sobě mimochodem zahrnuje i drobnou radost z ponížení těch, co ho odmítali a teď s ním začnou vládnout.

Volby v říjnu

Proto začal mluvit o předčasných volbách, které by mohly prý být na podzim spolu s komunálními volbami. Protože není v politice silnějšího pudu než pudu sebezáchovy. Jeho ANO může do voleb jen získat, pokud se vyhne pletkám s SPD a komunisty. A ostatní? ČSSD má důvod bát se o udržení sněmovních lavic, ODS už výše nedosáhne stejně jako Piráti. A pak jsou tu všechny naprosto konkrétní důvody jednoho každého zvoleného poslance, který by už nemusel obhájit místo na kandidátce. Tohle je opravdu pevná hráz.

Signál vyslaný Babišem směrem k ODS a ČSSD je tedy zřejmý: Udělejte si pořádek a koukejte se dohodnout na vládě se mnou nebo to tady rozpustím a budete mít po legraci. Samozřejmě, rozpustit sněmovnu není jen tak. Musel by sehnat tři pětiny poslanců, což nebude lehké, ale po dvou neúspěšných pokusech mu může pomoci prezident (a v té době už to nemusí být MZ).

V ODS a ČSSD mají o čem přemýšlet, protože alternativní variantou jejich odmítnutí Andreje Babiše je přetahovaná poslanců. A že ANO umí zapůsobit na síly z ostatních táborů, už víme. Babišovým poradcem se stal bývalý předseda lidovců Cyril Svoboda, na ministerstvo spravedlnosti k Robertu Pelikánovi zase míří bývalý šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc.

