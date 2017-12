Zeman znovu odmítl kvóty. Navrhuje zeštíhlení státního aparátu

Zeman v úvodu tradičního projevu řekl, že radostných zpráv bylo v Česku víc než negativních a poděkoval všem, kdo se na úspěších podíleli. Zmínil mimo jiné hodnocení britského Institutu pro hospodářství a mír, v jehož žebříčku se Česká republika letos umístila jako šestá nejmírumilovnější země na světě, nízkou nezaměstnanost a zadluženost, a naopak vysoký ekonomický růst v České republice.

Úspěch má podle Zemana však i stíny, například nízké investice. „Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající,“ uvedl. Za ostudu označil například silnici mezi Brnem a Vídní, chybí ale podle něj i řada dalších dálnic, obchvatů a staveb.

Zeman: Předčasné volby nevyhlásím Prezident míní, že Česko bude mít během několika měsíců vládu s důvěrou. „Nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů, aby se někdy v únoru uskutečnil druhý pokus, který už může být úspěšný,“ uvedl. Předejít by se v takovém případě mělo tomu, že vítěz voleb ostatní zašlape, ale i koalici všech proti vítězi, dodal.



Zeman vyloučil, že by připustil konání předčasných voleb. Považoval by je za výsměch občanům, kteří ve volbách rozdali karty a na rozdíl od politiků je nelze vyměnit.

Prezident také uvedl, že se nedávno shodl s ministryní práce Jaroslavou Němcovou (ANO) na tom, že by se měly omezit sociální dávky těm, kteří odmítají nabízenou práci.

Růst HDP podle prezidenta musí doprovázet stoupající životní úroveň. „Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd pod tlakem nedostatku pracovních sil,“ uvedl. Námětem by podle něj mohlo být snížení počtu úředníků. „Před 15 lety jsme měli 80 tisíc úředníků, ne zaměstnanců, ale úředníků, dnes jich máme 150 tisíc,“ vysvětlil. Soukromý sektor by podle něj úředníky rád přijal a vyřešil tím svůj problém s nedostatkem pracovníků, polepšil by si i státní rozpočet. Úředníci si často jen vymýšlejí zbytečnou práci, dodal prezident.

Zeman zopakoval i to, že by si jako důchodce přál výraznou valorizaci penzí. Důchodci by se podle něj neměli obávat inflace, která je už v důchodech zohledněna. „Jen bych si přál, aby se valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny, v opačném případě se neustále zvyšuje rozdíl mezi novými a starými důchody,“ konstatoval Zeman.

Zeman doufá, že migrační kvóty skončí v propadlišti dějin

Zeman připomněl, že Evropské unii dlouhodobě vytýká, že nedokáže ochránit své vnější hranice. „Pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu,“ uvedl dnes Zeman v tradičním vánočním projevu.

Za nejbolavější problém zahraniční politiky označil český prezident migrační kvóty. Za český národní zájem v této otázce považuje zachování suverenity republiky. „Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. Věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a za rok se o něm už nebude mluvit,“ řekl Zeman.

Proti mechanismu na přerozdělování migrantů podle kvót se letos postavila vláda premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) a stejný postoj prezentoval na nedávném summitu EU v Bruselu i Sobotkův nástupce ve funkci předsedy vlády Andrej Babiš (ANO). Česko tlačí na to, aby se migrace řešila především v zemích, odkud uprchlíci přicházejí, a lepším zabezpečením hranic EU.

