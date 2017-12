Fischerova léčba homosexualitou

Hádej, kdo přijde na debatu

Nebudeme si nalhávat, že v kampani sledujeme selhání favorita. Podle průzkumů pana Fischera 60 procent voličů nezná a to se těch zbylých ještě nikdo neptal, jestli si ho náhodou nepletou s tím minulým neúspěšným kandidátem, statistikem a dočasným premiérem.

Z toho tedy vychází, že Fischerův elektorát je dost malý a o to víc by si ho měl hýčkat. Protože kdo o Pavlu Fischerovi nějaké povědomí měl, věděl, že je nositelem mixu slušnosti, noblesy, diplomatických schopností, havlovských tradic a tak dále. Tedy postavit na téhle malé části voličské společnosti (navíc v konkurenci ostatních kandidátů) vlastní úspěch, je velmi těžká výzva.

Fischer se toho ale nebál a na jedné zapadlé debatě v Katolickém domě v Blansku pustil fantazii na výlet. Prohlásil, že pedofily nebo homosexuály, kteří žijí v partnerství, by nikdy nejmenoval ústavními soudci. Pokud jako kandidát cílíte na posluchače Ortelu a voliče Tomia Okamury, je to vlastně očekávaný výrok. Jenže když bojujete o každý hlas z tábora, který chce zvítězit nad lží a nenávistí, je to průšvih a dobrý důvod k tomu z kampaně odstoupit a dál zbytečně neutrácet peníze svých sponzorů.

Navíc když PF své stanovisko obhajoval, v podstatě potvrdil, že je dobré ho nevolit. V reakci na kritiku napsal, že „ústavní soudce by neměl reprezentovat vlivovou skupinu, která současně usiluje o úpravu právních poměrů, a to kvůli možnému střetu zájmů“. Tedy tvrdí (s odkazem na okolnosti vzniku téhle lapálie), že homosexualita uvádí soudce automaticky do střetu zájmů, protože co kdyby spolurozhodoval (spolurozhodovala) o adopci dětí párů stejného pohlaví. Nebo ještě hůře, že homosexualita způsobuje u soudců „jiný“ pohled na právo, který by neměla slušná společnost připustit.

Fischerova konstanta

Tohle je opravdu skvělý pohled hodný poukázání na podobné příklady. Tedy je to tak, že majitel bytu také nemá na ÚS co dělat, protože co kdyby rozhodoval něco o nájmech nebo sociálním bydlení? A člověk, který vedle práv vystudoval i medicínu také ne, protože co kdyby rozhodoval o poplatcích ve zdravotnictví? Pokud budeme používat tuhle Fischerovu konstantu, každý je nějak ve střetu zájmů a ve finále by to znamenalo, že nikdo by nemohl rozhodovat o ničem. Proto tady máme zákon o střetu zájmů a neslučitelnosti některých funkcí. Ten typů střetu definuje několik a, Pavle Fischere div se, sexuální orientace mezi ně nepatří.

Na vysvětlenou uveďme, že PF dostal na tuto oblast v Katolickém domě dotaz od tazatelky a chtěl se zřejmě svoji odpovědí přizpůsobit prostředí. Jenže neexistuje nic jako neveřejná debata s kandidátem na prezidenta a tady nastala ona marketingová chyba. Všechno se dostane ven. A jeho následná obhajoba? Další průšvih.

Jestli má Fischer kolem sebe něco jako marketingový tým, zřejmě se teď jeho členové brodí po kanceláři po kotníky ve svých vyškubaných vlasech. Protože tenhle kandidát je u svých voličů odepsán. Schválně, kdo bude další.

