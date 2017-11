Opozice má vést komise pro bezpečnost, shodly se strany u stolu Pirátů

Změny v počtech členů výborů by podle Radka Vondráčka (ANO) nominovaného do čela Sněmovny nebyly cestou správným směrem. „Když výbor překročí nějakou velikost, není dostatečně akceschopný,“ řekl novinářům před schůzkou zástupců ANO a Starostů. Opět doporučil, aby se menší kluby spojily, což se už dřív setkalo s nesouhlasem z jejich strany.

Vondráček opět uvedl, že ANO vedení mandátového a imunitního výboru nabízí, ale nikdo je nechce. Strany mají podle něho jiné priority, musely by některou z nich za mandátový a imunitní výbor vyměnit.

Zástupci všech stran by měli být podle místopředsedy STAN Víta Rakušana ve výborech a komisích, jejichž zasedání jsou neveřejná, aby informace z nich měli všichni. Zdůraznil, že členství ve výboru a komisi není placenou funkcí a jediné náklady, které se růstem počtu členů zvýší, budou náklady „na kávu“. Předseda sněmovního klubu STAN Jan Farský uvedl, že ve výborech s navrhovaným počtem 22 a 25 členů by Starostové podle poměrného zastoupení neměli zástupce vůbec, místo získává na úkor STAN hnutí ANO. Zmínil bezpečnostní a školský výbor a výbor pro veřejnou správu. V mandátovém a imunitním výboru by podle Farského neměli zástupce Starostové ani TOP 09. „Zatím to vypadá tak, že se opozice úplně ignoruje, případně zašlapává do země,“ řekl.

Babiš chce být s vládou v Evropě aktivnější. Hodlá se podílet na reformě EU

„Hnutí STAN je oprávněně znepokojeno úvahami o změnách počtů v jednotlivých výborech, neměli bychom dopustit takové účelové změny,“ podpořil návrh předseda TOP 09 Miroslav Kalousek.

Jde hlavně o volební komisi, mandátový a imunitní výbor a bezpečnostní výbor. Kontrolní komise, například pro dohled nad Generální inspekcí bezpečnostních sborů (GIBS) nebo tajnými službami, by pak měly být podle účastníků schůzky pod vedením opozice a měly by v nich být zastoupeny i nejmenší sněmovní subjekty.

ODS podle šéfa sněmovního klubu občanských demokratů Zbyňka Stanjury na jednání stran, které dohromady disponují 60 mandáty, požádala o podporu předsedy strany Petra Fialy do čela Sněmovny. „Požádali jsme o podporu s tím, že budeme dále jednat,“ uvedl. Bartoš, jehož Piráti se dříve vyslovili pro kandidáta ANO Radka Vondráčka, později řekl, že žádost o podporu jeho strana probere na příštím zasedání poslaneckého klubu. Starostové poukazují na to, že strany, které budou opoziční, by měly být při hlasování o předsedovi Sněmovny jednotné.

Kalousek u kulatého stolu zopakoval odmítaný návrh na zablokování volby předsedy Sněmovny. Partnery také informoval, že TOP 09 navrhne do čela zahraničního výboru exministra Karla Schwarzenberga.

Čtěte komentář Pavla Párala:

S ČSSD chtěl Bartoš mluvit o tom, zda strana má zájem o mandátový a imunitní výbor, který je podle Pirátů důležitý vzhledem k očekávanému hlasování o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a předsedy sněmovní frakce hnutí Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání. Předseda sněmovního klubu sociálních demokratů Jan Chvojka ale v úterý význam schůzky zpochybnil s tím, že důležitá je volba předsedy Sněmovny. I o tomto tématu se bude podle Bartoše diskutovat. Očekává, že ODS uvede, jakou podporu má pro předsedu Petra Fialu, který je protikandidátem Radka Vondráčka z hnutí ANO.

„KDU-ČSL se vymezilo, že nebude jednat s SPD a komunisty, ti nepřijdou, ví se to už od včerejška, takže uvidíme, možná se objeví,“ vypočítal krátce před zahájením jednání Bartoš reakce pozvaných, kteří nepřišli.

O povolební situaci čtěte více v rubrice Volby 2017: