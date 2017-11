Sám Hüner dnes na dotaz ČTK svoji nominaci nepotvrdil ani nevyvrátil. „Informaci zatím nemůžu komentovat,“ napsal v SMS. „Kandidátů na ministra průmyslu a obchodu je vícero. Konkrétní jména komentovat nebudu,“ uvedl Babiš. V úterý šéf ANO řekl, že sehnal kandidáta na ministra průmyslu do své připravované menšinové vlády. Sdělil, že je to nestraník, jméno ale odmítl prozradit.

Osmapadesátiletý Hüner je absolventem strojní fakulty VUT Brno. V letech 1994 až 2003 vykonával funkci předsedy představenstva a generálního ředitele Severomoravské energetiky. Během své kariéry působil také v dozorčích radách provozovatele přenosové soustavy ČEPS, Operátora trhu s elektřinou (OTE) a Vršanské uhelné.

Podle analytika společnosti ENA Jiřího Gavora je Hüner velmi známou a respektovanou osobností, zejména v energetice. „Byl by určitě dobrým ministrem a oceňuji, že do toho jde i v situaci, kdy podpora vládě není jistá, to vyžaduje odvahu,“ řekl.

Ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost Martin Sedlák doplnil, že Hüner v posledních letech působil v průmyslu a věnoval se mimo jiné také moderním prvkům v energetice, jako je například akumulace energie nebo chytré sítě. „Na ministerstvo tak může přinést cenné zkušenosti, které pomohou dalšímu rozvoji české energetiky,“ řekl.

Stále ještě úřadujícím ministrem průmyslu ve vládě premiéra Bohuslava Sobotky je Jiří Havlíček (oba ČSSD). Havlíček nahradil v dubnu Jana Mládka (ČSSD), který byl odvolán na konci února kvůli problémům se zákonem o elektronických komunikacích.

Nového ministra průmyslu čeká mimo jiné agenda spojená s eventuální výstavbou nového jaderného bloku v Dukovanech nebo připravovaná těžba lithia v Česku. Babiš dříve několikrát uvedl, že stavbu nového dukovanského bloku má financovat ČEZ. Lithium se pak stalo jedním z největších témat předvolební kampaně.

Kauzu vyvolal podpis memoranda o porozumění, které na začátku října podepsal Havlíček s australskou společností EHM. Babiš memorandum několikrát označil za krádež spáchanou ČSSD. Sociální demokraté označovali kauzu kolem těžby lithia za vykonstruovanou a umělou a za útok vedený hnutím ANO a KSČM. Po volbách EHM uvedla, že její zájem o těžbu u Cínovce trvá a chce o projektu jednat s novou vládou.

