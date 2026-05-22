Praha získává novou dálkovou linku. American Airlines spustily přímé spojení do Philadelfie, odkud se lze dostat do stovky destinací

Krátce poté, co Letiště Praha oznámilo spuštění dálkové letecké linky do Hanoje, přibývá další nová destinace. Letecká společnost American Airlines zahájila provoz přímého spojení mezi Prahou a americkou Philadelfií, kterou proslavil nejen filmový Rocky, hokejoví Flyers nebo stejnojmenný film s Tomem Hanskem v hlavní roli, ale především fakt, že právě zde byla sepsána a schválena Deklarace nezávislosti a také americká ústava. Nová linka bude cestujícím k dispozici denně až do 5. října letošního roku, přičemž se předpokládá, že během letní sezony ji v obou směrech využije více než 57 tisíc cestujících.
„Jsme přesvědčeni, že si tato linka rychle získá stabilní zájem cestujících, což dále může vytvořit příznivé podmínky pro její zachování po celou letní sezonu a případný provoz během sezony zimní,“ upřesňuje šéf pražského vzdušného přístavu Jiří Pos.
Nový spoj, na který dopravce nasazuje dálkové letadlo typu Boeing 787–8 Dreamliner s celkovou kapacitou 234 sedadel, zároveň otevírá cestujícím z Prahy pohodlný přístup do řady dalších destinací v Severní Americe. Philadelfie totiž představuje jeden z klíčových přestupních uzlů na východním pobřeží Spojených států, cestovat lze odtamtud do více než stovky destinací nejen v USA. A naopak se tím otevírá snadnější cesta pro americké turisty, protože jejich zájem o Česko stále roste.
Jen v loňském roce přijelo podle České centrály cestovního ruchu – CzechTourism do tuzemských hromadných ubytovacích zařízení téměř 580 tisíc návštěvníků z USA, kteří zde strávili více než 1,5 milionu nocí. V průměru tady zůstávají 3,6 dne (nejdéle v Karlovarském kraji), přičemž utratí více než pět tisíc korun na osobu a den.
Na podporu nového spojení připravilo zastoupení CzechTourismu v USA sérií prezentačních a networkingových akcí ve Philadelfii zaměřených na představení Česka jako atraktivní turistické destinace a stejně tak i coby zajímavého partnera pro obchod a investice. Zmíněné eventy doplňují marketingové kampaně realizované společně s Letištěm Praha a OTA partnerem Expedia.