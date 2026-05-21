Podíleli se na budování Rohliku i Trezoru. Teď chce pražské designové studio TRAU pomáhat prorazit českým startupům v Americe

Vznik TRAU se datuje pět let nazpět, kdy jej založil podnikatel Ondřej Jelínek. Jeho specializací je digitální design a webový vývoj pro převážně technologické společnosti s ambicemi uspět „za velkou louží“. Konkrétně jsou Jelínkovi lidé svým zákazníkům schopni pomoct se vším, co se týká brandové strategie přes UX/UI design webů a digitálních produktů až po web development.
Seznam jejich klientů je dlouhý – od roku 2021 v tomto ohledu „obsloužili“ už více než 30 startupů, které od investorů nabraly dohromady přes 1,6 miliardy dolarů (přes 33,5 miliardy korun) a jež z velké části působí právě v USA, respektive v Mekce technologického světa, kalifornském Silicon Valley. Stejně tak si ale jejich služby vyžádala i řada renomovaných českých společností, Rohlik Group počínaje, Trezorem a Rockaway Capital konče.
Nyní v TRAU naskakují na úplně jinou vlnu: pouští se do vod andělského investování, aby za oceánem pomohli prorazit dalším tuzemským firmám. „Startupy, které chtějí globálně růst, dříve či později řeší vstup na americký trh. Konkurence je tam obrovská, a právě unikátní design brandu i produktu může rozhodnout o tom, zda si jich investoři a zákazníci všimnou. V době masivního rozšíření AI nástrojů je to ještě důležitější,“ říká Jelínek.
Klíč k úspěchu v USA? Být vidět a umět se prodat
Na podporu expanze českých firem do USA si TRAU, jež je mimo jiné součástí česko-slovenského komunitního projektu European Startup Embassy propojujícího evropské startupy, investory a komunitu s americkým ekosystémem, vyčlenilo několikamilionový rozpočet. Konkrétně chce každý rok zafinancovat až čtyři projekty částkou, která se bude pohybovat v rozmezí 25 až 50 tisíc dolarů (525 tisíc až 1,1 milionu korun). „Včasná investice do strategicky cíleného designu pomáhá lépe odvyprávět příběh značky a podpořit její růst, což je také důvod, proč se do tohoto typu investování pouštíme,“ dodává Jelínek, podle něhož si Američané právě na tyto aspekty podnikání velice potrpí.
To potvrzují i další čeští podnikatelé, investoři a manažeři, s nimiž se redakce Euro.cz v minulosti na dané téma bavila. Jsou přesvědčeni, že aby firma v USA uspěla, musí umět svůj produkt především dobře prodat – kvalita je s trochou nadsázky až na druhém místě. A aby se produkt dobře prodával, musí být samozřejmě i neustále na očích.
„Vyhledáváme silné týmy, u kterých vidíme kombinaci několika faktorů: inovativní technologii, jasnou vizi a tah na branku nebo raný zájem trhu. Kromě finanční investice, kterou mohou startupy využít na cokoli, jim pomůžeme proniknout do technologické komunity včetně sítě investorů a partnerů, které jsme za dobu svého působení v Americe i Evropě poznali,“ podotýká zakladatel TRAU. I on přitom zdůrazňuje, že celková strategie značky, vizuální identita, uživatelské rozhraní, web i aplikace, jsou pro startup stejně významnými pilíři úspěchu jako samotný produkt či jeho distribuce.
Snaha o vybudování českého odkazu v Silicon Valley
Jedním z prvních startupů, jež TRAU v rámci své nové podnikatelské aktivity podpořilo, je Rendero. Jde o projekt vyvíjející nástroj založený na umělé inteligenci, který je schopen během několika vteřin vytvořit architektonické vizualizace, jež bývají nedílnou součástí procesu návrhu a prezentace stavebních projektů.
„Spolupráce s technologickými AI a SaaS startupy nás baví hlavně kvůli dynamickému prostředí, proaktivnímu přístupu, skvělé komunikaci a práci s průlomovými technologiemi,“ vysvětluje Jelínek a dodává: „Protože jsme součástí americké komunity, víme, jakým designovým jazykem mluví a jaké jsou na trhu očekávání. Právě rychlé tempo, spolupráce napříč časovými pásmy a vysoké nároky na kvalitu nás motivují a posouvají dál. Dokážeme tak skloubit to nejlepší z obou světů a touto cestou vybudovat český odkaz i v Silicon Valley.“