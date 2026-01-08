Také vás to věčné čekání na letištích vysiluje? Pak stojí za to vědět, která letiště a aerolinky v roce 2025 fungovaly nejspolehlivěji. Narůstající provoz po pandemii totiž znamená, že udržet letové řády bez zpoždění je stále složitější. Zvyšující se počet cestujících, napjaté kapacity a nepředvídatelné počasí mohou každý let pořádně zkomplikovat.
Podle odhadů Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) se vloni uskutečnilo téměř 39 milionů mezinárodních letů. To je zhruba stejný počet jako v posledním předcovidovém roce 2019. Ve srovnání s tehdejší dobou se nicméně nyní aerolinky musejí vypořádávat s daleko více trvalejšími restrikcemi v rámci vzdušného prostoru, často zaviněnými geopolitickou nestabilitou. „Strukturální omezení se stala součástí reality, nikoli jen dočasnými narušeními,“ uvádí analytická společnost Cirium ve své zprávě On-Time Performance Review 2025. Ta oceňuje letiště a letecké společnosti, které přesto dokázaly vyniknout v dochvilnosti.
Platinový vítěz
Turecký megauzel na křižovatce Evropy, Asie, Blízkého východu a Afriky, který patří mezi nejrušnější a nejlépe propojená letiště světa, se díky své výkonnosti a spolehlivosti stal platinovým vítězem roku 2025. Letiště Istanbul přitom podle CNN ročně odbaví přes 84 milionů cestujících do 330 destinací. Loni také jako první letištní hub v Evropě zavedlo tři nezávislé paralelní dráhy, čímž zvýšilo svoji kapacitu ze 120 na 148 pohybů (tedy vzletů a přistání) za hodinu.
Mezinárodní letiště v Instanbulu
Navzdory složitosti a rozsahu provozu se Istanbul dokázal udržet v čele spolehlivosti a dochvilnosti. Ukazatel „on-time performance“ (OTP), který Cirium definuje jako podíl letů s odletem či příletem do 15 minut od plánovaného času, v případě tohoto tureckého letiště dosáhl 80,72 procenta. Dosažený výsledek by istanbulský vzdušný přístav zařadil v kategorii velkých letišť na 19. příčku, vyhlašovatel nicméně zdůrazňuje, že cena Platinum Winner vychází z celkového provozního výkonu, jenž kombinuje nejen dochvilnost, ale i plnění letových řádů či každodenní operační řízení.
Kdo kraluje letištním tabulkám?
Pokud se zaměříme výhradně na zmíněný ukazatel OTP, pak nejlépe fungujícím velkým letištěm světa je chilské Santiago Arturo Merino Benítez. To dosáhlo v dochvilnosti na úroveň 87,04 procenta u 153 326 letů na 68 trasách. Za ním se s mírným odstupem umístilo letiště v hlavním městě Saúdské Arábie Rijádu, třetí byl přístav v Mexico City.
Nejlepším středně velkým letištěm s OTP 93,34 procenta se stalo Panama City Tocumen International Airport, které celkově odbaví 148 065 letů na 96 trasách. Téměř o pět procentních bodů za ním se na druhé příčce umístilo letiště v hlavním městě Brazílie, třetí pak náleží rušnému vzdušnému hubu poblíž Johannesburgu v Jihoafrické republice.
Mezi malými letišti obsadilo první místo Guayaquil José Joaquín de Olmedo Airport v Ekvádoru, a to s dochvilností 91,47 procenta u 34 068 letů na 19 trasách. Na druhé a třetí příčce jsou letiště v hlavním městě Salvadoru a v brazilském Rio de Janeiru.
Nejspolehlivější dopravci světa
Titul Platinum Winner mezi aerolinkami tentokrát získaly Qatar Airways, které Skytrax vyhlásil v roce 2025 nejlepší leteckou společností světa. Jejich dochvilnost 84,42 procenta napříč 198 303 lety by je sice řadila až na páté místo, ale Cirium ocenila, že i „přes omezení vzdušného prostoru, výkyvy počasí a problémy s dostupností letadel, dokázaly udržet hladký průběh hlavních přestupních spojení a pružně upravovat časy a trasy, aby cestující dorazili tam, kam potřebovali“.
Nejdochvilnější aerolinkou světa se, technicky vzato, již podruhé za sebou stala mexická národní společnost Aeroméxico s dochvilností 90,02 procenta u 188 859 letů. Stříbrný stupeň připadl národní aerolince Saúdské Arábie Saudia, zatímco bronzový skandinávské společnosti SAS.
Kontinentální lídři
Co se týká jednotlivých kontinentů, v Evropě se již potřetí za sebou nejlepším výsledkem může pochlubit Iberia Express ze Španělska, a to navzdory rozsáhlému výpadku elektřiny na Pyrenejském poloostrově a globálnímu softwarovému problému ovlivňujícímu flotilu Airbusů A320. Další místa náleží již zmíněné skandinávské společnosti SAS a rakouské Austrian Airlines.
V Severní Americe se nejvíce dařilo firmě Delta Air Lines, která si poradila s opakovanými problémy systémů řízení letového provozu i 43denní federální uzávěrou. Podle Cirium jsou tyto aerolinky vzorem odolnosti v náročných podmínkách. Číslem jedna v Latinské Americe se stal panamský národní dopravce Copa Airlines. Tento region dynamicky roste a jeho podíl na celosvětové osobní dopravě má v roce 2025 činit 8,5 procenta, jak ukazují projekce Airports Council International.
V Asii a Pacifiku se jedničkou staly Philippine Airlines, zatímco v oblasti Blízkého východu a Afriky kraluje FlySafair z Jihoafrické republiky. Největším „skokanem“ žebříčku byla Virgin Atlantic, která dosáhla 83,45 procenta dochvilnosti a oproti roku 2023 si polepšila téměř o 10 procentních bodů.
Cirium On-Time Performance Review 2025
Letiště
- Platinový vítěz: Letiště Istanbul (IST)
- Velké letiště: Mezinárodní letiště Santiago Arturo Merino Benítez (SCL)
- Střední letiště: Mezinárodní letiště Panama City Tocumen (PTY)
- Malé letiště: Mezinárodní letiště Guayaquil José Joaquín de Olmedo (GYE)
Aerolinky
- Platinový vítěz: Qatar Airways
- Globální aerolinka: Aeroméxico
- Asie a Pacifik: Philippine Airlines
- Severní Amerika: Delta Air Lines
- Evropa: Iberia Express
- Blízký východ a Afrika: FlySafair
- Aerolinka s největším zlepšením: Virgin Atlantic