Řehákovo Direct Fidoo vloni zpracovalo transakce za více než čtyři miliardy korun. Teď platforma prochází zásadní proměnou

Byznys Fidoo je postaven na snaze zjednodušit mnohdy komplikované interní procesy spojené s provozními výdaji. Tedy řečeno jinak, platforma řeší vše od distribuce peněz mezi zaměstnance, přes digitalizaci účtenek a cestovních příkazů až po jejich vyúčtování. Zároveň provozuje vlastní online aplikaci sloužící ke směně cizích měn a realizaci zahraničních plateb.
Že mají zákazníci právě o tyto služby zájem, dokládá dle vedení společnosti mimo jiné jejich přibývající počet. Klientská základna se jen vloni rozšířila o dalších 400 jmen, přičemž celkový počet uživatelů nyní činí takřka 37 tisíc, což je ve srovnání s dobou před pěti lety více než jednou tolik.
Samotné výnosy pak za stejný časový úsek narostly o úctyhodných 218 procent, jak vyplývá z nejnovější výroční zprávy publikované na webu společnosti. „Ve zprávě nyní pracujeme hlavně s konsolidovanými výnosy, protože u fintechového modelu je to lepší ukazatel než klasické ,tržby‘. Výnosy totiž zpravidla zahrnují více typů příjmů spojených s finančními službami,“ objasňuje redakci obchodní ředitel Radek Hájek. V obchodním rejstříku zatím účetní výkazy za rok 2025 zveřejněny nejsou, na tuto zákonnou povinnost má firma do konce prosince.
Obecně vzato pak byl podle šéfa českého fintechu Martina Vakoče loňský rok pro Fidoo „komerčně úspěšný a zároveň strategicky zásadní“. Naráží tím na skutečnost, že firma aktuálně prochází významnou proměnou, na jejímž konci se má transformovat do širší finanční platformy pro malé a střední společnosti (SME).
V červnu přibude několik novinek
První rozšířené finanční služby hodlají Vakoč a spol. veřejnosti představit již během června. Mělo by jít o takzvaný multibanking, v rámci něhož půjde propojit více firemních účtů a bank do jednoho prostředí. Dále se má jednat o nástroje umožňující finanční analýzu a nabídnutí finančních služeb třetích stran, typicky například faktoring.
„Posouváme se od fintechového monoprojektu k širšímu ekosystému služeb a hledáme vhodné příležitosti, jak být komplexní finanční platformou pro SME. SME segment je jedním z nejméně systematicky obsloužených segmentů finančního trhu. Firmy dnes často kombinují několik bank, nástrojů a tabulek. Chceme jim nabídnout jednotný přehled nad financemi a výrazně snížit administrativu,“ prozrazuje Vakoč s tím, že následně by měl přibýt rovněž nástroj schopný predikovat cash-flow a digitální správa závazků a pohledávek.
Bez AI to nepůjde
Dosáhnout vytyčeného cíle, tedy stát se onou finanční multiplatformou, se přirozeně neobejde bez implementace nejmodernějších nástrojů. Což v dnešní době jinými slovy znamená zapojení umělé inteligence. Tu český fintech využívá napříč jednotlivými odděleními i činnostmi – od vývoje, přes datovou analytiku a zákaznickou péči až po marketing. A v budoucnu na ni skrze nabízené nástroje narazí i samotní klienti.
„Směřujeme k tomu, aby se Fidoo stalo virtuálním finančním asistentem, který finančním ředitelům poskytne přehled o finanční výkonnosti, zlepší kontrolu a podpoří rozhodování. Jeho podobu ale tvoříme společně s klienty, ne namísto nich,“ ujišťuje Hájek.
V Directu se na SME – mnohými odborníky označované za páteř ekonomiky většiny vyspělých států – soustředí dlouhodobě. A samozřejmě tomu přizpůsobují i vlastní podnikatelsko-investorské aktivity. Dokládá to mimo jiné loňská akvizice rakouské společnosti A1 Bank, jejíž historie sahá na počátek jednadvacátého století a kterou Řehákova skupina získala za blíže neupřesněnou sumu.
„Věříme, že technologie mají obrovský potenciál věci zjednodušovat, ale klíčem zůstávají naše hodnoty – jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelský přístup. A1 Bank vnímáme jako pevný technologický základ pro vybudování nové generace banky zaměřené na potřeby malých a středních podniků – nejprve v Rakousku a Česku a později i napříč celou střední a východní Evropou,“ nechal se loni v červnu při oznamování inkriminované akvizice slyšet sám Řehák.