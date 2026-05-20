Menu Zavřít

Řehákovo Direct Fidoo vloni zpracovalo transakce za více než čtyři miliardy korun. Teď platforma prochází zásadní proměnou

Byznys
Tomáš Bohuslav
Dnes
Zakladatel skupiny Direct Pavel Řehák
Autor: Direct

Byl to další vydařený rok, hlásí český fintech Direct Fidoo spadající do stejnojmenné skupiny podnikatele Pavla Řeháka. Startup, který vznikl již před 13 lety, v něm dosáhl 20procentního nárůstu výnosů na současných 137 milionů korun a skrze vlastní Mastercard karty stihl zpracovat transakce o celkovém objemu 4,2 miliardy. Dalším cílem vedení je proměnit jej z pouhého nástroje na správu firemních výdajů v širší finanční platformu, kterou využijí malé i střední podniky. 

Byznys Fidoo je postaven na snaze zjednodušit mnohdy komplikované interní procesy spojené s provozními výdaji. Tedy řečeno jinak, platforma řeší vše od distribuce peněz mezi zaměstnance, přes digitalizaci účtenek a cestovních příkazů až po jejich vyúčtování. Zároveň provozuje vlastní online aplikaci sloužící ke směně cizích měn a realizaci zahraničních plateb.

Že mají zákazníci právě o tyto služby zájem, dokládá dle vedení společnosti mimo jiné jejich přibývající počet. Klientská základna se jen vloni rozšířila o dalších 400 jmen, přičemž celkový počet uživatelů nyní činí takřka 37 tisíc, což je ve srovnání s dobou před pěti lety více než jednou tolik.

Řehákův Direct kupuje od manželů Hlavsových investiční platformu Fondee. Získal v ní stoprocentní podíl
Přečtěte si také:

Řehákův Direct kupuje od manželů Hlavsových investiční platformu Fondee. Získal v ní stoprocentní podíl

Samotné výnosy pak za stejný časový úsek narostly o úctyhodných 218 procent, jak vyplývá z nejnovější výroční zprávy publikované na webu společnosti. „Ve zprávě nyní pracujeme hlavně s konsolidovanými výnosy, protože u fintechového modelu je to lepší ukazatel než klasické ,tržby‘. Výnosy totiž zpravidla zahrnují více typů příjmů spojených s finančními službami,“ objasňuje redakci obchodní ředitel Radek Hájek. V obchodním rejstříku zatím účetní výkazy za rok 2025 zveřejněny nejsou, na tuto zákonnou povinnost má firma do konce prosince. 

Obecně vzato pak byl podle šéfa českého fintechu Martina Vakoče loňský rok pro Fidoo komerčně úspěšný a zároveň strategicky zásadní“. Naráží tím na skutečnost, že firma aktuálně prochází významnou proměnou, na jejímž konci se má transformovat do širší finanční platformy pro malé a střední společnosti (SME).

V červnu přibude několik novinek

První rozšířené finanční služby hodlají Vakoč a spol. veřejnosti představit již během června. Mělo by jít o takzvaný multibanking, v rámci něhož půjde propojit více firemních účtů a bank do jednoho prostředí. Dále se má jednat o nástroje umožňující finanční analýzu a nabídnutí finančních služeb třetích stran, typicky například faktoring.

„Posouváme se od fintechového monoprojektu k širšímu ekosystému služeb a hledáme vhodné příležitosti, jak být komplexní finanční platformou pro SME. SME segment je jedním z nejméně systematicky obsloužených segmentů finančního trhu. Firmy dnes často kombinují několik bank, nástrojů a tabulek. Chceme jim nabídnout jednotný přehled nad financemi a výrazně snížit administrativu,“ prozrazuje Vakoč s tím, že následně by měl přibýt rovněž nástroj schopný predikovat cash-flow a digitální správa závazků a pohledávek.

Bez AI to nepůjde

Dosáhnout vytyčeného cíle, tedy stát se onou finanční multiplatformou, se přirozeně neobejde bez implementace nejmodernějších nástrojů. Což v dnešní době jinými slovy znamená zapojení umělé inteligence. Tu český fintech využívá napříč jednotlivými odděleními i činnostmi – od vývoje, přes datovou analytiku a zákaznickou péči až po marketing. A v budoucnu na ni skrze nabízené nástroje narazí i samotní klienti.

Obchodníkům se blýská na jednodušší časy. Český fintech vyvinul appku, která promění jakýkoliv mobil v platební terminál
Přečtěte si také:

Obchodníkům se blýská na jednodušší časy. Český fintech vyvinul appku, která promění jakýkoliv mobil v platební terminál

„Směřujeme k tomu, aby se Fidoo stalo virtuálním finančním asistentem, který finančním ředitelům poskytne přehled o finanční výkonnosti, zlepší kontrolu a podpoří rozhodování. Jeho podobu ale tvoříme společně s klienty, ne namísto nich,“ ujišťuje Hájek.

CF26

V Directu se na SME – mnohými odborníky označované za páteř ekonomiky většiny vyspělých států – soustředí dlouhodobě. A samozřejmě tomu přizpůsobují i vlastní podnikatelsko-investorské aktivity. Dokládá to mimo jiné loňská akvizice rakouské společnosti A1 Bank, jejíž historie sahá na počátek jednadvacátého století a kterou Řehákova skupina získala za blíže neupřesněnou sumu.

„Věříme, že technologie mají obrovský potenciál věci zjednodušovat, ale klíčem zůstávají naše hodnoty – jednoduchost, rychlost, spolehlivost a přátelský přístup. A1 Bank vnímáme jako pevný technologický základ pro vybudování nové generace banky zaměřené na potřeby malých a středních podniků – nejprve v Rakousku a Česku a později i napříč celou střední a východní Evropou,“ nechal se loni v červnu při oznamování inkriminované akvizice slyšet sám Řehák.

  • Našli jste v článku chybu?

Témata:

Anketa

Měli by zaměstnavatelé povinně uvádět mzdu už v pracovním inzerátu?

Zobraz výsledek

Kvíz týdne

Kvíz: Rozumíte řeči peněz? Co znamená, když se řekne pětka, kilo, babka nebo měďák?
1/15 otázek
Spustit kvíz


Nejnovější články


Dnes

Aby kratší jízda stála jako „MHDéčko“. Lime v Praze výrazně zlevňuje, ze svých elektrokol chce udělat běžnou součást každodenní dopravy

Dnes

Od experimentů k reálným stavbám. S pomocí 3D tisku betonu vznikají projekty i u nás, v Japonsku pomáhá řešit nedostatek pracovní síly

Včera

Jak slíbili, tak činí. JIC Ventures zafinancovali český startup, jehož technologie chrání na 1,5 milionu zaměstnanců a studentů po celém světě

Včera

Cerebras vstoupil na Wall Street, a hned vyvolal poprask. Čím je firma zpochybňující dominanci Nvidie natolik výjimečná?

Včera

Proměna Václavského náměstí v čase: Od prostoru se šibenicí a veřejnou studnou až po místo s první světelnou signalizací

Včera

Česko zůstává startupovým outsiderem. Podpora talentů a investorů je v tuzemsku třetí nejhorší v Evropě

18. 5. 2026

Češi stále podceňují zajištění na stáří. Propad příjmů dohánějí spořením na poslední chvíli i přivýdělkem k důchodu

18. 5. 2026

Kde jiní tápou, McDonald's boduje. Americký řetězec zažívá na čínském trhu rychlý boom, zákazníky láká nízkými cenami i nostalgií

18. 5. 2026

Škola bez učitelů a školného boří mýty o výuce IT. Absolventi se uplatňují prakticky okamžitě, říká šéfka 42 Prague