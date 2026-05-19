Jak slíbili, tak činí. JIC Ventures zafinancovali český startup, jehož technologie chrání na 1,5 milionu zaměstnanců a studentů po celém světě

Tomáš Bohuslav
Dnes
Je tomu zhruba měsíc a půl, co v Brně oznámili vznik zbrusu nového venture kapitálového fondu. Nese jméno JIC Ventures, stojí za ním stejnojmenná inovační agentura a jeho cílem je podpořit nadějné startupy nacházející se v ranných fázích vývoje. A jak jeho vedení slíbilo, tak nyní činí. Fond se totiž stal součástí investičního kola Series A o celkové hodnotě přesahující 110 milionů korun, které poputují českému projektu FaceUP, jehož platforma pomáhá školám i firmám po celém světě řešit problematiku takzvaného whistleblowingu a etiky.

Když v moravské metropoli zkraje dubna agentura JIC svůj nový investiční vehikl za přítomnosti prezidenta Petra Pavla představovala, hlásala, že se na podporu perspektivních společností chystá vynaložit částku až 400 milionů korun. Konkrétně jim hodlá tyto peníze rozdělit v horizontu nadcházejících čtyř let, přičemž vybraných startupů by mělo být přibližně dvacet.

Český FaceUP zprvu začínal jako studentský projekt tří sedmnáctiletých gymnasistů, kteří se snažili upozornit na pokračující šikanu na školách. Za tímto účelem zakladatelé Jan Sláma, David Špunar a Pavel Ihm vyvinuli aplikaci Nenech to být (NNTB), jež měla sloužit jako bezpečné prostředí pro všechny ty, kteří násilí odmítali jen přihlížet. „Na základce jsem sledoval své spolužáky, kteří byli oběťmi šikany, a řešil jsem, co s tím. Říkal jsem si, že půjdu za paní učitelkou, a když jsem šel, vyzradilo se to, a já tím zlost agresorů obrátil proti sobě,“ prozradil před čtyřmi lety Sláma redakci Euro.cz.

Od té doby se projekt proměnil k nepoznání. A to nejen navenek, ale i vnitřně. Dostal nové jméno, transformoval se do plnohodnotné komerční SaaS platformy a zároveň si vydobyl přízeň mnoha investorů, včetně Jana Hlavenky nebo nyní zmiňovaných JIC Ventures. Ti v rámci aktuálního kola spojili síly s chorvatským fondem Fil Rouge Capital, slovenským Venture to Future Fund a pražským Gi21 Capital. Zapojili se však i stávající investoři v čele s Hlavenkou, fondy Tilia Impact Ventures a Reflex Capital a skupinou několika „andělů“.

Jedna z nejrychleji rostoucích firem ve střední Evropě

Dnes, tedy devět let od svého vzniku, chrání nástroje českého FaceUpu přes milion a půl zaměstnanců a studentů z více než 70 zemí světa. Startup se vloni zároveň stal druhou nejrychleji rostoucí technologickou firmou v Česku a celkově čtvrtou ve střední Evropě v prestižním žebříčku Deloitte Technology Fast 50. Od samého začátku se trojici zakladatelů podařilo na jejich byznys vybrat již asi 210 milionů korun.

„JIC byl pro nás v začátcích podnikání klíčovým partnerem. Nejen díky mentoringu a dlouhodobé podpoře, ale také jako naše první kancelář a místo, ve kterém se rodily všechny naše kreativní nápady,” hodnotí vývoj projektu z pozice CEO Sláma. „Největší výzvou pro nás byl přerod z českého, studentského, a prakticky neziskového projektu, do globální komerčně úspěšné firmy. I s tím nám JIC mnoha způsoby pomohla, a proto jsme nadšení, že se k nám nyní přidává jako investor,“ dodává.

Od Škodovky po Heineken

Vybrané peníze hodlají Sláma a spol. využít k dalšímu rozvoji své platformy, která zákazníkům, respektive firmám pomáhá včas odhalit nejrůznější podvody, porušování předpisů, ale i mezilidské problémy na pracovišti. Mezi klienty FaceUpu patří nejen v tuzemsku řada velmi známých jmen, včetně společností Škoda auto, PwC, Kiwi.com, Heineken či Sephora.  

„FaceUp se naučil dělat B2B byznys s velkými korporacemi – v bankách, ve světových značkách, v regulovaných prostředích. Dostat se přes bezpečnostní certifikace, které instituce vyžadují, to je reálná vstupní bariéra. A tu překonali. Zájem zahraničních fondů jen potvrzuje trakci, které firma dosahuje,“ shrnuje řídící partner JIC Ventures Miloš Sochor.

„Mám z této investice obrovskou radost. Umožní nám růst ještě rychleji směrem k naší vizi: stát se předním světovým řešením pro etická a bezpečná pracoviště. Pomůže nám nejen zvýšit naše ARR (roční opakující se příjmy, pozn. red.), rozšířit tým a posílit produkt, ale především podpořit ještě více organizací po celém světě v posilování důvěry, etiky a integrity, zatímco efektivně chrání svoji pověst, zaměstnance či studenty, finance a kulturu,“ uzavírá Sláma s tím, že firma se nyní zaměří mimo jiné i na akceleraci růstu na trzích v USA a Spojených arabských emirátech.

