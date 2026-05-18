S MND vytěžíte z fotovoltaiky maximum

Domácí fotovoltaika dnes už není jen o snížení účtů za elektřinu nebo o soběstačnosti. Při správném nastavení může být i zdrojem příjmu. Nechte si se Solárním účtem od MND vykoupit přebytečnou elektřinu za předem známou cenu a zajistěte si tak rychlejší návratnost své investice. Vybrali jsme pro vás hlavní přínosy výkupu, které zákazníci oceňují.

Férový výkup přebytků za předem známou cenu

Přebytečnou elektřinu, kterou sami nespotřebujete, MND vykoupí bez omezení objemu a za předem známou cenu. Základem je sjednat si Solární účet, který je určen pro domácí fotovoltaiky do 50 kW bez licence. Za první 2 MWh přetoků získáte 1 000 Kč za každou MWh a za další přebytky pak 500 Kč za MWh. Vedení Solárního účtu stojí jen 60 Kč měsíčně. Celková odměna se odvíjí od množství skutečně dodaných přetoků podle cen uvedených v tabulce níže. Solární účet tak přináší dodatečné finance, které pomáhají zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky.

 Tabulka cen výkupů z fotovoltaiky se Solárním účtem

Jednoduché sjednání bez zbytečné administrativy

Pokud ještě nejste zákazníkem MND, můžete si Solární účet sjednat spolu s dodávkou elektřiny online přímo na webu mnd.cz. Pokud už elektřinu od MND odebíráte, celý proces je ještě rychlejší a Solární účet si jednoduše aktivujete v aplikaci Moje MND na pár kliknutí. Zde také můžete kdykoliv sledovat stav svého Solárního účtu.

Více informací najdete na webu mnd.cz. V případě dotazů můžete využít bezplatnou zákaznickou linku 800 400 500, kde jsou operátoři k dispozici každý den od 8 do 20 hodin. Osobně můžete vše vyřídit také v zákaznickém centru v Praze nebo Hodoníně.