Chystá se největší IPO historie. Rekordní vstup SpaceX na burzu může Muska přiblížit statusu prvního světového bilionáře

Firma amerického miliardáře Elona Muska, která provozuje raketové a satelitní služby, by měla kolem 12. června vstoupit na burzu Nasdaq pod tickerem SPCX s hodnotou zhruba 1,75 bilionu dolarů (téměř 37 bilionů korun). Jen pro představu, hodnota společnosti při této valuaci odpovídá téměř 4,5násobku českého HDP za rok 2025. Tímto krokem usiluje SpaceX o investice ve výši 75 až 80 miliard dolarů (1,6 až 1,7 bilionů korun), uvádí deník The Guardian.
Nejvýznamnější výrobce raket na světě, který disponuje rozsáhlými kontrakty s vládou Spojených států, podal minulý měsíc důvěrnou žádost o primární veřejnou nabídku akcií (IPO, Initial Public Offering). Tento postup umožnil období regulatorního přezkumu ještě předtím, než byly zveřejněny podrobnosti. Ve svém aktuálním podání pak firma doplnila: „Naším posláním je vyvíjet technologie, které lidstvu umožní žít na více planetách, lépe porozumět podstatě vesmíru a posunout hranice lidského poznání.“
Mohutné investice do AI i čtyřmiliardová ztráta
Od svého založení v roce 2002 se SpaceX stala nejcennější součástí rozsáhlého Muskova technologického impéria a v komerčním vesmírném průmyslu způsobila bez nadsázky revoluci. Z původního startupu s hrstkou zaměstnanců, který byl svého času na pokraji krachu, se vypracovala v jednu z nejhodnotnějších soukromých firem na světě s více než 22 tisíci pracovníky. Zároveň disponuje technologiemi, kterým se dosud nedokázali plně vyrovnat nejen její konkurenti, ale ani některé státy.
Chystané IPO má pochopitelně potenciál ještě výrazně navýšit majetek nejbohatšího člověka na světě a přiblížit jej hranici jednoho bilionu dolarů. V současnosti Musk podle časopisu Forbes disponuje 807miliardovým (v korunách 17bilionovým) jměním, zatímco střízlivější Bloomberg Billionares Index mu přisuzuje „pouhých“ 676 miliard (14 bilionů korun).
Zveřejněné dokumenty zároveň nabídly pohled na zatím utajované finance SpaceX a ukázaly, že firma mohutně investuje zejména do umělé inteligence. Konkrétně vyšlo najevo, že v roce 2025 společnost vykázala kapitálové výdaje přesahující 20 miliard dolarů (412 miliard korun) při 18,7miliardových (385 miliard korun) tržbách – a za první kvartál letošního roku zaznamenala ztrátu převyšující 4,2 miliardy dolarů (90 miliard korun).
Růst táhne Starlink
Z prospektu dále vyplývá, že nejsilnějším pilířem vesmírného giganta je segment konektivity, do něhož patří satelitní internetová služba Starlink. Během letošního prvního čtvrtletí vygeneroval tržby přes 3,2 miliardy dolarů (68 miliard korun), zatímco za celý rok 2025 to bylo dohromady 11,4 miliardy (235 miliard korun).
SpaceX sice mnoho let zdůrazňovala svoji misi rozšířit lidstvo na Mars, tento cíl však byl v poslední době upozaděn ve prospěch dalších projektů. Mezi ně patří budování datových center na oběžné dráze a rozšiřování služeb zmíněného Starlinku. Společnost navíc letos v únoru převzala Muskovu firmu xAI.
Zveřejnění prospektu přichází jen několik dní poté, co čtyřiapadesátiletý vizionář neuspěl v soudním sporu se společností OpenAI a jejím šéfem Samem Altmanem. Uvádí se v něm také, že mezi klíčové konkurenty SpaceX patří právě tato firma i další společnosti zabývající se AI, například Anthropic – pikantní jsou na celé věci především spekulace, že na veřejné trhy by všechny tři zmíněné organizace mohly shodně zamířit právě letos, což z roku 2026 činí podle analytiků jedno z nejvýznamnějších období IPO v celé historii kapitálových trhů.
Oživení po letech útlumu
Pokud SpaceX skutečně získá plánované desítky miliard dolarů, půjde s velkým odstupem o největší americkou primární veřejnou nabídku akcií vůbec. Dosavadní rekord drží čínská Alibaba, která při vstupu na newyorskou burzu v roce 2014 získala 21,8 miliardy dolarů (téměř 500 miliard korun), takže chystaná nabídka Muskovy firmy by byla více než třikrát větší.
Mezi další obří IPO pak ve Spojených státech patřily Visa, která si před 18 lety dokráčela pro 17,8 miliardy dolarů, nebo italská energetická společnost Enel s výnosem 16,5 miliardy v roce 1999. Na podobnou částku dosáhla i Meta, tehdy ještě Facebook, v roce 2012 či General Motors o dva roky dříve.
Podle CNBC investoři vkládají do vstupu SpaceX na burzu značná očekávání také proto, že trh IPO od konce roku 2021 výrazně zpomalil. Firmy spojené s umělou inteligencí jako již zmíněné OpenAI nebo Anthropic sice dosáhly v soukromých investičních kolech mimořádně vysokých valuací, nicméně na veřejné trhy zatím nevstoupily. Privátnímu kapitálu před burzovním debutem navíc dávaly v posledních letech přednost i další technologické firmy, včetně Databricks a Stripe.