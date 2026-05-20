Aby kratší jízda stála jako „MHDéčko“. Lime v Praze výrazně zlevňuje, ze svých elektrokol chce udělat běžnou součást každodenní dopravy

Byznys
Jana Chuchvalcová
Dnes
Sdílená kola Lime
Autor: Lime (publikováno se svolením)

Tisíce jízdních kol v centru Amsterdamu či Kodaně už nikoho nepřekvapí. Zájem o tento typ dopravy ale roste i v Praze a dalších českých městech. V tuzemské metropoli lidé používají bikesharing pro běžné přesuny stále častěji. Dvě pětiny uživatelů bicykly berou jako doplněk k MHD, například pro cestu na metro, tramvaj nebo z poslední zastávky domů. A také díky tomu omezují cesty autem, jak vyplývá z ankety společnosti Lime. Ta proto přichází v sezóně 2026 s největší změnou strategie i cenového modelu za poslední roky.

Místo důrazu na elektrické koloběžky se nyní původně americká společnost zaměřuje především na sdílená elektrokola, která mají podle vedení firmy větší potenciál stát se běžným dopravním prostředkem pro každodenní pohyb po městě. Za změnou stojí mimo jiné údaje z pražského provozu, jež ukazují, že jízdy na elektřinou poháněných bicyklech jsou v průměru o pětinu delší než ty na koloběžkách a zároveň jich meziročně přibývá – ve srovnání s loňskem eviduje Lime, jenž vedle Prahy působí též v Brně, Ostravě, Liberci, Českých Budějovicích a Olomouci, 15procentní nárůst.

„Rozvíjet službu elektrokol budeme hlavně v těch městských částech, které s naším modelem bikesharingu dlouhodobě spolupracují a chtějí benefity maximalizovat pro své rezidenty. S těmi máme pravidelné schůzky, kde řešíme poptávku a možnosti postupného rozšíření programu,“ uvádí pro Euro.cz šéf zmíněné společnosti pro Česko a Maďarsko Václav Petr. 

Levnější předplatné každodenních cest

Nejviditelnější změnou, k níž se Petr s kolegy odhodlal, je nové nastavení předplatného LimePrime, které funguje ve všech městech, kde firma operuje. To bude dostupné za 49 korun měsíčně a přinese výrazně nižší ceny za jízdy. 

Krátký pětiminutový přesun nově vyjde na 15 korun místo dosavadních 24,50 Kč, dvacetiminutová jízda zlevní z 98 na 30 korun, zatímco půlhodinová cesta bude stát 59 korun namísto původních 147 Kč. Co se hodinové jízdy týče, za ni zákazníci s předplatným zaplatí 146 korun, ti bez něj jednou tolik, respektive 294 korun. Podle vedení bikesharingové společnosti tak mohou být krátké cesty po centru Prahy levnější než běžná jízdenka na MHD.

Šéf Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr 

Autor: Lime

Úpravy ceny se týkají i programu LimePass určeného hlavně těm Pražanům, kteří si chtějí službu nejprve vyzkoušet. Za 39 korun získají kredit na 15 minut, jejž mohou využít během jedné delší cesty, anebo ho rozdělit do několika kratších jízd – tedy například třikrát po pěti minutách nebo kombinací různě dlouhých jízd podle aktuální potřeby. „Tento patnáctiminutový Pass je pilotním projektem pro Prahu, a v případě úspěchu expanduje do dalších měst,“ dodává Petr pro naši redakci.

Další rozvoj infrastruktury

Součástí nové strategie je i rozšiřování parkovacích míst a efektivnější využívání dat z uskutečněných jízd. Analýza těchto tras umožňuje identifikovat nejvytíženější koridory, vhodná místa pro parkování i problematické lokality. „Lime dlouhodobě prosazuje model s hustou sítí jasně označených parkovacích zón v docházkové vzdálenosti – podobně jako v Paříži, kde právě toto nastavení výrazně omezilo problémy s parkováním a zlepšilo plynulost provozu,“ vysvětluje Petr.

Podle jeho slov se firma soustředí hlavně na to, aby byla městská kola dostupná v okolí hlavních dopravních uzlů a frekventovaných tras, kde lidé nejčastěji řeší každodenní přesuny po městě – tedy ráno při cestě do práce, odpoledne při pohybu centrem a večer, když jdou domů: „Chceme být nejen součástí pražské mikromobility, ale celý trh aktivně posouvat dál. Právě proto nyní výrazně měníme pricing i celou filozofii služby.“

Sdílená kola od nextbiku dojela už i do menších měst. V Česku je potenciál až pro 150 projektů, říká šéf české pobočky Luňák

Lime zároveň pokračuje ve spolupráci s vedením hlavního města a navazuje na předchozí sdílení provozních dat, která mohou pomoci při plánování cyklostezek. Na jejich nedostatek ostatně upozornila již zmíněná anketa, v níž téměř polovina respondentů uvedla, že má při jízdě obavy kvůli automobilové dopravě či nedostatečné infrastruktuře. Více oddělených cyklostezek by pak uvítaly tři pětiny uživatelů.

