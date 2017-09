Láska, nenávist i bankrot. Trump válčí se sportem už desítky let

Nejnovější spor s americkými fotbalisty z ligy NFL vyvolal Trump minulý pátek na setkání se svými příznivci v Alabamě. Majitele týmů vyzval, aby hráče, kteří si při státní hymně na protest klekají, rovnou vyhazovali. Učinil tak hodně nevybíravým způsobem: „Neměli byste radost, kdyby nějaký majitel týmu potom, co někdo neprojeví respekt naší vlajce, řekl, okamžitě dostaňte toho zk*rvysyna pryč ze hřiště, má padáka?“ Odpovědí mu byl frenetický potlesk a skandování USA! USA!‘

Vyhoďte toho zk*rvysyna, rozohnil se Trump na mítinku v Alabamě.

Trump narážel na trend, který do NFL přinesl před rokem Colin Kaepernick, dnes už bývalý hráč San Francisca 49ers, který na protest proti policejnímu násilí na černoších nejprve u hymny seděl na lavičce. Když se proti němu vyvalila kritika za to, že tím uráží příslušníky armády, zkonzultoval svůj postoj s vojáky a začal si klekat na jedno koleno. Spustil tím vlnu solidarity, na kterou navázaly desítky dalších hráčů v lize.

Guess that makes me a proud bitch! — Teresa Kaepernick (@B4IleaveU) 23. září 2017

„To ze mě asi dělá hrdou k*rvu,“ zareagovala na Trumpův výrok Kaepernickova adoptivní matka.

Opravdový masový protest ale přichází až rok poté. Trumpovo alabamské vyjádření pobouřilo nejen samotné hráče, ale i vedení NFL a majitele týmů, na které bylo hlavně cíleno. Takřka každý tým vydal prohlášení, ve kterém se od prezidentových slov distancuje. Do protestní akce při hymně se o víkendových utkáních mezitím zapojily tentokrát ne desítky, ale rovnou stovky hráčů. Některé celé týmy dokonce na tradiční předzápasový rituál vůbec nepřišly ze šatny. Další hráči si hymnu vyslechli zaklesnutí za ruce. Například majitel týmu z Jacksonville Shadid Kahn se do takového řetězu zapojil se svými hráči.

Nejde přitom o první válku, kterou Trump s NFL vede. Do otevřeného sporu s populární ligou se dostal už před více než třiceti lety, kdy si na vlastní kůži vyzkoušel právě pozici majitele týmu.

V roce 1982 vznikla ve Spojených státech nová liga amerického fotbalu USFL, která si dala za cíl konkurovat slavné NFL. Ze začátku se mohla opřít o sílu peněz, díky kterým nalákala i mladé univerzitní hvězdy, například Stevea Younga nebo Herschela Walkera. O rok později se odehrálo její první utkání, o další rok později už byl jednou z nejvýraznějších tváří ambiciózní ligy Trump.

Někdo vsedě, jiný na koleni, další s rukou na srdci. K hymně USA se teď účastníci NFL stavějí různě.

Realitní magnát se dlouho snažil dostat do světa NFL, ostatní majitelé týmů jej však mezi sebe nechtěli pustit. Spokojil se proto s méně slavnou ligou USFL, kde se stal majitelem New Jersey Generals. Novou akvizici bral jako ideální doplněk svého portfolia a nástroj budování značky Trump. Zpočátku měl velký úspěch a jeho hráči ho milovali. Líbily se jim vysoké gáže a také fakt, že je novináři nechali v šatně na pokoji ihned, jakmile do ní vstoupil magnet pozornosti Trump. V jeho očích však šlo stejně jen o dočasné řešení. Stále se toužil dostat do vyšší společnosti.

USFL začala pomalu ztrácet peníze. Jedním z důvodů bylo, že se hrála na jaře, zatímco NFL v podzimních a zimních měsících. Trump vycítil šanci a zvolil si jasnou taktiku: do NFL se dostane tak, že ji nejdřív pokoří. Ostatní majitele přesvědčil k žalobě na NFL, podle které měl jejich konkurent monopol na zimní fotbalovou sezonu, což znemožňovalo USFL uspět.

Trumpova snaha nakonec byla úspěšná, alespoň tedy na první pohled. V červnu 1986 dal soud USFL za pravdu. Ovšem jen v otázce monopolu. Žalující straně se nepodařilo prokázat, že by jí kvůli tomu bylo znemožněno efektivně prodávat vysílací práva. Ve velkém a sledovaném sporu vysoudila 3,76 dolaru…

Jen o pár dní později pak USFL zbankrotovala. Kritici vyčítali Trumpovi a spol. hlavně netrpělivost. Kdyby totiž přišli s rázným krokem o rok později, měli by mnohem větší šanci na úspěch. V NFL totiž vypršela kolektivní smlouva mezi majiteli a hráči, což často předznamenává stávku. USFL by z toho mohla těžit přetáhnutím velkých hvězd, nebo spojením s NFL, o což šlo Trumpovi celou dobu.

Trump tvrdil, že z celé situace odešel jako vítěz. Před svým vstupem do USFL byl totiž podle svých slov už dost známý, ale ještě ne dostatečně. „Po zdanění jsem přišel tak o tři miliony dolarů. Ale získal jsem publicitu zdarma za miliardu dolarů,“ uvedl tehdy.

Trump se hádá i s basketbalisty Donald Trump se dostal i do sporu s basketbalisty Golden State Warriors, vítězi posledního ročníku NBA.



Vítězný tým NBA se tradičně setkává s americkým prezidentem v Bílém domě, hráči Warriors však dopředu deklarovali, že tentokrát velmi váhají. Hvězdný Stephen Curry dokonce rovnou řekl, že nepřijde.



„Návštěva Bílého domu je považována za obrovskou čest pro vítězný tým. Curry váhá, takže se pozvání ruší!“ vypálil poté Trump na svém twitterovém účtu.



Amerického prezidenta ihned začali houfně kritizovat hráči z ostatních týmů. „Ty troubo, Curry už řekl, že nepřijde! Takže žádné pozvání neexistuje. Návštěva Bílého domu byla velká čest, než ses objevil ty,“ vzkázal Trumpovi LeBron James.



Trump se v reakci alespoň veřejně pochlubil, že jeho pozvání už přijali vítězové hokejového Stanley Cupu Pittsburgh Penguins.

Trumpovi podporovatelé ze světa sportu Robert Kraft – Protřelý obchodník a majitel týmu amerického fotbalu New England Patriots, zároveň velký Trumpův kamarád. Při dubnové návštěvě Bílého domu zářil štěstím. V současném sporu Trump vs. NFL se ale americkému prezidentovi postavil. Tom Brady – Další člen Patriors, dnes už legendární quarterback. Pětinásobný vítěz Super Bowlu se s Trumpem zná už patnáct let a považuje jej za velkého přítele, s kterým ze všeho nejradši hraje golf. Zároveň obdivuje jeho profesní dráhu. Dubnové návštěv y Bílého domu se ale bez bližšího vysvětlení nezúčastnil. Dennis Rodman – Basketbalový bouřlivák, který na sebe v dobách aktivní kariéry poutal pozornost hlavně extravagantními účesy, se za Trumpa postavil na twitteru: „Nepotřebujeme dalšího politika, ale byznysmena jako je Trump, který je mým dobrým přítelem.“ Za něj ale považuje i severokorejského diktátora Kim Čong-una. Mike Tyson – Bývalý šampion těžké váhy byl před loňskými volbami jedním z nejhlasitějších příznivců z tábora celebrit. „Pokud pro něj dokážu získat 20 tisíc hlasů, tak to udělám,“ říkal odhodlaně.

