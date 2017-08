Vesnická megalomanie i mistrovství světa. Orbán loví body sportem

Letošní plavecký šampionát měla původně hostit mexická Guadalajara. Kvůli neschopnosti zajistit financování celé akce se však pořadatelství vzdala. Na pomoc přispěchalo Maďarsko, které červencové mistrovství uspořádalo v Budapešti a Balatonfüredu. Nadšení diváci tak mohli sledovat úspěchy domácí hrdinky Katinky Hosszúové a Mezinárodní plavecká federace odvrátila FINA hrozící ostudu kolem neschopnosti zajistit prestižní akci.

Prezident federace Julio C. Maglione po skončení mistrovství světa nešetřil na adresu pořadatelů chválou a jmenovitě také vyzdvihl přínos premiéra Viktora Orbána, který pomohl celou akci zajistit. Pro Orbána to bylo vítané povzbuzení, zvláště v době, kdy na něj kvůli jeho krokům v čele Maďarska dopadá stále hlasitější kritika z Evropy i od domácí opozice. V minulém týdnu se s ním například odmítl setkat francouzský prezident Emmanuel Macron.

Právě sport v poslední době Orbána drží. Jeho vládu pochválil i prezident Evropské judistické unie Sergej Solovejčik. Právě judo je další sportovní odvětví, kterým na sebe Maďarsko poutá pozornost. Dnes začíná v Budapešti mistrovství světa, jehož zahájení se účastní i ruský prezident Vladimir Putin.

Zřejmě jde stále jen o předkrm. Orbán totiž v červenci prohlásil, že možnosti maďarského hlavního města jsou takřka neomezené. „Na světě neexistuje akce, ať už sportovní, kulturní, nebo náboženská, kterou by Budapešť nemohla hostit,“ uvedl Orbán.

Jeho slova potvrzuje fakt, že Budapešť se dlouho ucházela o pořádání letní olympiády v roce 2024. I přes náskok jasných favoritů Los Angeles a Paříže se dlouho nechtěla vzdát. Až letos v únoru svou kandidaturu stáhla. Donutil ji k tomu krok opozičního hnutí Momentum, které sesbíralo přes čtvrt milionu podpisů, požadujících vypsání místního referenda.

Orbánovy ambice ale platí a k myšlence pořádání olympijských her se možná ještě vrátí. Jedinou výjimkou, na kterou Budapešť nemá, je podle šéfa vlády pořádání fotbalového mistrovství světa. I zde se ovšem nabízí otázka, na jak dlouho. Pro Orbánův kabinet je totiž právě fotbal jasnou prioritou. Do infrastruktury investuje po celé zemi a do roku 2020 vynaloží na renovaci nebo výstavbu celkem 32 fotbalových stadionů 215 miliard forintů (18,5 miliardy korun).

Úplně nového stadionu se dočkají například právě v Budapešti. Slavný stadion Ference Puskáse tam byl v roce 2017 zbourán a na jeho místě má do dvou let vyrůst moderní aréna pro téměř 68 tisíc diváků, která bude splňovat kritéria mezinárodních fotbalových federací pro zařazení na listinu pětihvězdičkových stadionů. V roce 2020 by měla hostit čtyři duely fotbalového mistrovství Evropy, které se poprvé v historii bude hrát na celém kontinentu. Nákladný projekt podle nejnovějšího průzkumu neschvaluje 78 procent obyvatel Budapešti, včetně nadpoloviční většiny voličů Orbánovy strany Fidesz.

Možná ještě větší pozornost si ale vysloužil malý stadionek nedaleko hranic se Slovenskem. Orbán jej totiž nechal postavit ve vesnici Felcsút, kde strávil své mládí, navíc doslova za svým domem. Architektonicky zajímavá Pancho Arena s dřevěnou střechou pojme až 3800 diváků, přičemž ve vesnici žije 1800 obyvatel. Z hlediska tohoto poměru se stadion už tak malý nezdá. Pancho Arena, jejíž výstavba stála v přepočtu 325 milionů korun, je navíc pouze jednou ze součástí rozsáhlého areálu akademie Ference Puskáse, kterou tvoří deset fotbalových hřišť a kam se teď sjíždějí mladí fotbalisté a fotbalistky z celého Maďarska.

Orbánův vysněný projekt tak ve větším měřítku v mnohém připomíná aktivity českého podnikatele Jana Gottvalda, který v devadesátých letech minulého století vybudoval ve svých rodných Drnovicích moderní stadion pro osm tisíc diváků, na kterém se několik let hrála první fotbalová liga a svého času dokonce evropské poháry. Už přes deset let však stadion chátrá a hledá nového majitele.

Z hlediska své lokace se Pancho Arena samozřejmě dostala pod drobnohled veřejnosti. A její výstavbu skutečně kontroverze neminuly. Soutěž o postavení stadionu totiž vyhrála společnost, kterou vlastní starosta Felcsútu Lőrinc Mészáros, jeden z nejbližších Orbánových přátel.

