Teorie spiknutí potvrzena. Trump jako oběť politické korektnosti

Musí to být někdo neuvěřitelně vlivný, neboť kdo jiný by uměl zařídit, aby hned několik vlivných týdeníků uveřejnilo prakticky totožnou obálku svého příštího vydání, která znázorňuje Donalda Trumpa jako předáka hnutí Ku-Klux-Klan? Tím vlivný sponzor politické korektnosti zasadil prezidentovi ošklivou ránu, neboť KKK - na rozdíl třeba od likvidace soch hrdinů Konfederace - odsuzuje i většina republikánů.

Nemocí politické korektnosti se musel nakazit i ředitel konzervativní zpravodajské mašinérie (Fox TV, Wall Street Journal) James Murdoch, když rozeslal přátelům tento e-mail: “Nemůžu věřit, že to musím napsat: neexistují dobří nacisté, ani členové Ku-Klux-Klanu. Na tom se musí shodnou demokraté, republikáni i všichni ostatní.“ Kdo podplatil Murdocha? A kolik to muselo stát?

Kdo podplatil členy poradního sboru byznysmenů, kteří odešli po událostech v Charlottesville? Překonávají se i Trumpovi přátelé, kteří jsou samozřejmě levnější než Murdoch. Tony Schwartz, spoluautor Trumpova bestselleru The Art of the Deal, nastínil tento scénář budoucího vývoje: “Kruh se stahuje. Trump se chystá každou chvíli odstoupit a prohlásit za vítěze, dokud mu (zvláštní vyšetřovatel) Mueller nedá jinou možnost.” A největší ránu zasadil prezidentovi jeho exstratég (a skrze server Breitbart spoluautor Trumpova úspěchu) Steve Bannon: “Dny Trumpova prezidentství, jak jsme ho plánovali, jsou sečteny.”

Ne vrah, to zavražděný je vinen

Trump je nejlepším příkladem, jak zákeřná dokáže být politická korektnost. Největší mocnost světa řídí - naprosto legitimně - i tak, že v noci světu tvítuje reálný stav věcí. Diplomacii z duše nenávidí, jeho krédem - stejně jako krédem těch, kteří jej volili - je toto: “Věci je třeba pojmenovat pravými jmény.” Takže když Trump zatvítuje, že KLDR v případě útoku “zažije ohnivé peklo, jaké svět ještě neviděl,” není to dostatečně pravé pojmenování věcí, aby to uznali i političtí korektoři? Jenže ti by stejně různě kličkovali a nabízeli prázdné fráze o nutnosti hledat smírné řešení.

Desítky lidí proti tisícům. Bostonské shromáždění konzervativců se rozpadlo

Naopak když Trump napíše, že vinu je třeba hledat na obou stranách a neonacisté v Charlottesville by určitě nevraždili, kdyby je liberálové neprovokovali, je to pojmenování věcí pravými jmény? Ehm - snad ne těmi úplně nejpravějšími, ale každý musí uznat, že ve snaze neurazit přátele je kus racionality a kdo ví - třeba se v Trumpovi na chvíli hnulo i srdce. To už ale naplno běželo spiknutí liberálních médií, které si jako dav před Pilátem žádalo jediné: “Ukřižovat!” Ještěže Trump není Pilát, k ukřižování Ku-Klux-Klanu se hysterickými médii (jimž stejně prorokuje brzkou smrt) donutit nenechal.

Zbývá odpovědět na otázku, kdo to celé platí. VŽDYCKY a VŠECHNO někdo platí, to vědí dobře u Trumpových stejně jako u Babišových. I tento pamflet, který zrovna čtete, bude samozřejmě zaplacen (tedy možná). George Soros? Alternativní levice, která liberálním médiím brání vidět, že bourání soch aktivních otrokářů je kulturní genocidou, je snad zaslepena politickou korektností. Ale kdo podplatil Murdocha a milionáře Bannona? A kdo to řídí?

Podle jistého amerického historika bude jednou “Protest v Charlottesville” pojmenováním chvíle, kdy se zhroutilo prezidentství prvního alternativního prezidenta USA. Ten pak vstoupí do dějin jako mučedník KKK. Zní to jako sci-fi, ale všechno od letošního ledna jsou tak trochu Hvězdné války.

