Koalice na Vysočině potvrzena. Hejtmanem zůstává Běhounek

Prvním náměstkem hejtmana bude Pavel Franěk z hnutí ANO. Bude spravovat resort sociálních věcí a neziskových organizací. Druhým náměstkem bude Vladimír Novotný z ČSSD s dohledem na resort zdravotnictví. Dalšími třemi náměstky budou Josef Pavlík z hnutí ANO (majetek a finance), Jana Fischerová z ODS (kultura, památková péče, cestovní ruch a mezinárodní vztahy) a Pavel Pacal z koalice Starostové pro Vysočinu (regionální rozvoj). Devítičlennou radu kraje doplní sociální demokraté Jana Fialová (školství, mládež a sport), Martin Hyský (lesní a vodní hospodářství, zemědělství a životní prostředí) a Jan Hyliš (doprava a silniční hospodářství).

Podle Běhounka koaliční dohoda zaručuje, že při složitých jednáních nebude moci ČSSD přehlasovat ostatní partnery v koalici. Do tří měsíců by rada kraje měla připravit programové prohlášení.

Koalice bude na Vysočině vládnout v příštích čtyřech letech bez dalších uvolněných funkcí. V minulých dvou volebních obdobích vládla v kraji menšinově ČSSD s podporou KSČM. Komunistům za to připadly tři placené funkce předsedů výborů. „Byla to jiná politická situace,“ řekl Běhounek. Podle senátora Miloše Vystrčila z vyjednávacího týmu ODS bylo zrušení těchto placených funkcí jednou z podmínek vstupu občanských demokratů do koalice. Počty a obsazení výborů a komisí se budou projednávat až po ustavujícím zasedání nového krajského zastupitelstva, které je naplánováno na 1. listopad.

Hnutí ANO původně počítalo s tím, že funkci prvního náměstka bude vykonávat lídr krajské kandidátky Josef Pavlík. Nakonec však nominovalo Pavla Fraňka. „Myslíme si, že to je pro nás i pro koaliční partnery osoba lépe uchopitelná vzhledem k těm věcem, které se objevily v tisku,“ řekl krajský předseda hnutí ANO poslanec Josef Kott.

Několik dnů po volbách totiž vyšlo najevo, že Pavlík zatajil své členství v KSČ. Objevila se také informace o jeho možném členství v Lidových milicích. „Je to již dávno, už si na to přesně nevzpomínám. Vždyť od té doby uplynulo 30 let. Byl jsem tam jen několik měsíců,“ sdělil Pavlík regionálnímu tisku.

Při předvolební besedě s krajskými lídry při otázce na svou politickou minulost a případné členství v milicích Pavlík řekl, že je v politice úplně nový a nikdy se neangažoval. Uvedl, že až od roku 2013 je sympatizantem hnutí ANO a od února 2015 jeho členem.

Pavlík řekl, že svým spolustraníkům předložil lustrační osvědčení a dostal jejich důvěru. „Navíc jsem požádal na Nejvyšším státním zastupitelství, kde jsem pracoval, o potvrzení, že jsem získal prověrku na stupeň 'vyhrazené'. Prověrka tam je, potvrzení mi pošlou,“ dodal Pavlík.

