Máme rádi Okamuru. S našimi penězi to umí nejlíp

Zato mu pořád věří dost méně šťastných voličů na to, aby ze sněmovny nezmizel, ale naopak v ní zůstal ještě posílený: poslední průzkumy agentur SANEP a Median mu totiž po prázdninách přisuzují vyšší volební potenciál než třeba lidovcům nebo TOP 09. Některým lidem se v létě evidentně muselo přihodit něco fakt zlého, zdá se.

Vsadím se, že Okamura už znovu sedí u své slavné tabulky a počítá, kolik na volebních hlasech vydělá tentokrát. Protože už když ho lidé poslali skoncovat s bordelem ve sněmovně poprvé, stala se jeho sekta jménem Úsvit suverénně nejbohatší politickou „stranou“ na hlavu – a to ho volilo necelých 7 procent voličů. Vlastně i logicky: Okamura do svého politického byznysu pustil jen pár vyvolených, aby si veřejnou volební kořist porcoval sám. Něco jako „Jakuza“.

A že na to šel fakt nekompromisně: začal uzavírat smlouvy sám se sebou a měsíčně se ocenil i na bezmála milion korun. Stal se tak stejně ceněným manažerem a bossem jako kdysi šéf Sazky Aleš Hušák, který si ovšem ještě stihl postavit i menší sportovní halu. „Politici se hádají, kdo víc krade a lže nebo podvádí,“ vysvětluje teď Okamura, proč by ho lidé měli znovu volit. Jako obvykle to myslí bez ironie: v jedné vlastní větě totiž zhruba shrnul veškeré své politické působení.

Někteří voliči to ale stále milují, přestože rozpad Úsvitu sledovali v přímém přenosu. A to včetně bizarního personálního i peněžního koloritu, který by stěží vymyslel i Tarantino, kdyby žil v Česku. Přitom je to ironie: když něco podobného předtím v politice předvedl Vít Bárta, ocenili to voliči rychlým koncem. Bárta stojí i za Okamurou, ten ale pořád žije. V Moravákovi z Tokia asi opravdu bude něco víc, než se zdá.

Nejspíš ještě větší drzost. Po vypuknutí skandálu s „půjčkami“ uvnitř Věcí veřejných, které byly ve srovnání s Úsvitem ještě „standardní“ politickou stranou, se Bárta v přímém přenosu aspoň rozbrečel – i na něj to bylo trochu moc; Okamura naopak ještě přidal plyn. Vytunelovaný Úsvit nechal jiným a místo něj založil Svobodu a přímou demokracii. „Bordel“, nebo spíš čistou stopu zmizelých milionů z Úsvitu, sice šetří policie, to ale Okamurovi vůbec nevadí.

Naopak. Sám začal v rámci osobní politické hygieny rozdávat trestní oznámení s podobnou frekvencí, s jakou z úst střílí svá moudrá slova. Schytal ho proto premiér Bohuslav Sobotka, Česká televize, Transparency International a určitě i mnozí další. Nepracovitost v tomto ohledu se Okamurovi určitě nedá vyčítat – není žádný „parazit“. Řekněme, že to dělá kvůli tomu, aby policii nezbyl čas na jeho vlastní vyšetřování. Veřejné miliony za volby za to určitě stojí.

