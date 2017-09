Vypukla horká volební kampaň. Už brzy možná přijde ledová sprcha

Horkou kampaň ale může už brzy vystřídat nepříjemně ledová sprcha. Poslední volební výsledky i dlouhodobé trendy v průzkumech volebních preferencí totiž ukazují na bezprecedentní volební výsledek. A navíc takový, který zpravidla nosí politickou zkázu.

Dlouho u nás platilo, že se o volební vítězství praly ODS s ČSSD, které pak slepily vládu s menšími stranami, načež se koalice dřív nebo později nějak rozpadla. ODS s ČSSD mívaly ve volbách kolem 30 procent hlasů, načež v roce 2010 spadly k 20 procentům. A když voliči odměnili v roce 2013 ODS necelými 8 procenty, vystřídalo ji těsně za ČSSD druhé ANO. První dva z voleb spolu tehdy bezprecedentně uzavřeli koalici, nepočítáme-li někdejší „opoziční smlouvu“ mezi ODS a ČSSD.

Žádný podobný druhý letos nemusí být; druhá strana ve volbách si klidně může sáhnout na pouhou polovinu hlasů ANO. A může to být ČSSD, ale i KSČM nebo ODS. Ty všechny zaplňují prostor mezi 10-15 procenty. Pokud ANO nevyhraje tak jasně, aby buď vládlo samo, nebo ho ostatní nemohli obejít, může mít problém sestavit jakoukoli funkční koalici.

Politici jsou sice největší lháři na světě, jenže ODS a TOP 09 hrdě lákají voliče na odpor proti ANO. Ano, účast na moci a její ekonomické vytěžování nechá politiky klidně zapomenout i vlastní jméno, vláda ANO, ODS a TOP 09 je ale hlavně personálně nepředstavitelná. Zkázu by měla vepsanou už v DNA. Hned od prvního dne by šlo o tak obludný kanibalismus, že by vedle něj i spoluvládnutí ODS s TOP 09, které nakonec požralo obě, připomínalo civilizovanou hostinu.

O nic lepší ale nebude ani případné pokračování koalice ANO s ČSSD. Obě strany se ve vládě požírají od té doby, co pro ně přestala být hlavním soupeřem ODS. Kanibalismus je sice běžnou součástí politického boje, v koalicích ale moc nefunguje. Navíc patové povolební situace, plodící příliš kreativní řešení, historicky nepřinášejí nic dobrého: účast ve vládě s ODS kdysi rozdvojila zelené, vyvedla ze sněmovny lidovce a část z nich přejmenovala na TOP 09. Účast ve vládě s ODS a TOP 09 rychle pohřbila zlý sen o Věcech veřejných.

Vzít nyní případně do vlády nebo se jakkoli opírat o partnery typu Tomia Okamury znamená v lepším případě procházku minovým polem, v horším případě policejní vyšetřování. Nejspíš obojí současně. Ke komunistům má mentálně upřímně blízko ČSSD, součástí vládnutí s nimi by ale zřejmě muselo být obnovení RVHP a Varšavské smlouvy, akty stěží kompatibilní s naším členstvím v EU a NATO. Byť by si obě strany dobře rozuměly v tom, že jsou živnostníci a podnikatelé „paraziti“ a „darebáci“.

Česká politická scéna ještě nebyla tak rozbitá a úspěšně nenávistná jako nyní. Tradiční model dvou dominantních stran a jejich povolebních přívěsků padl a nový ještě nemáme. Volby tak můžou přinést ledovější sprchu než kdykoli předtím.

