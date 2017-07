ČSSD se zbavila Sobotky, realitu ale popírá pořád

V ČSSD přesto znovu odložili finální zúčtování, když stále zoufalejšímu Bohuslavu Sobotkovi pouze ulevili od funkcí šéfa strany i volebního lídra, v nichž se trápil; dočasným předsedou se nově stal ministr vnitra Milan Chovanec, zatímco volebním lídrem Lubomír Zaorálek. Řekněme, že Chovance do čela strany vyneslo, že umí střílet i se zavřenýma očima, a Zaorálek je konečně volebním lídrem, protože už přes deset let sjezdy okouzluje stejným plamenným projevem.

Sledovat Sobotku šest let, co zkoušel ČSSD šéfovat, bolelo. Personální rošáda ale vůbec nic nemění na tom, že ČSSD pořád nehodlá přestat popírat českou socioekonomickou realitu, jak ukázalo i představení jejího volebního programu. Ten z Česka určitě neudělá „Dobrou zemi pro život“, jak se bez ironie jmenuje, ale spíš laciný hypermarket plný slev pro všechny. Tedy pravý opak.

„Žijeme v přelomové době. A v takových časech záleží na tom, co uděláte. Nemůžeme uspět, pokud budeme pouhými diváky,“ řekl na programové konferenci Zaorálek. Ano, žijeme v přelomové době přinejmenším pro ČSSD: straně reálně hrozí, že ji ve volbách přelomově přeskočí i komunisti. A pokud jde o „pouhé diváky“ dění, právě jimi ČSSD hrdě zůstává. To rétor Zaorálek fakt trefil jako rétor Zaorálek.

Strana chce zvýšit platy ve veřejné sféře, důchody, rodičovské příspěvky i daně bohatším a firmám, zatímco slibuje snížení DPH a odmítá zdravotní i školské poplatky. Kdo to všechno zaplatí? Samozřejmě soukromá sféra, již ČSSD principiálně nenávidí a o níž nikdy nemluví - pokud ji nechce ještě víc zdanit. Ironie je, že platy v soukromé sféře, která má veškeré blouznění ČSSD zaplatit, jsou nižší než ty tabulkové ve veřejné, což je tradičně nějak nad rámec chápání socialistů. A když už se to v ČSSD náhodou pokusí vyřešit, zkusí prostě nařídit soukromníkům, aby zvýšili platy.

Zimolova parta má smůlu. Sjednotitel Zaorálek přichází „odklízet svízele“

V Lidovém domě jako by se inspirovali plánovaným hospodářstvím KSČ, ať už se Sobotkou v čele strany nebo „jen“ v čele země. Česko je země nízkých platů produkující nízkou přidanou hodnotu, čemuž jinak říkáme montovna. Taky máme bídné vysoké školy, deficitní zdravotnictví i penzijní systém a k tomu nebezpečně stárneme a vymíráme.

A co hůř: stále delší dobu trávíme v placeném důchodu, kdy finančně nejvíc ruinujeme státní sociální systém. Jen pro ilustraci: zatímco v roce 1970 strávil průměrný Čech v důchodu 11 let, v roce 2015 23,6 roku. Tedy víc než dvakrát tolik! Sobotkův poradce Vladimír Špidla teď cituje vládní studii, podle níž penzijnímu systému nehrozí kolaps. Nehrozí, pokud se ovšem výrazně zvýší podíl odvodů na HDP. Zdroje tu jsou, řekl by Špidla.

Většina vyspělých západních zemí, k nimž nás chce ČSSD aspoň papírově přiblížit, proto zvyšuje důchodový věk, případně to řeší i eutanazií. A taky se snaží vymyslet nový socioekonomický model, který by i starší a zdravé lidi udržel déle v pracovním procesu, byť jen částečně. Lék ČSSD? Zvýšit důchody, nezvyšovat věk odchodu do důchodu a hlavně žádné poplatky na vysokých školách ani ve zdravotnictví.

Jenže takhle z dacie mercedes nikdy neuděláte. Problém je, že stejně jako ČSSD zatvrzele odkládá potřebné reformy pro celou zemi, rošádou vedení znovu odložila i vlastní reformu. Chovanec i Zaorálek jsou stejnými tvářemi programové zaostalosti ČSSD jako Sobotka, mentálně nepatří do současného století. S nimi se strana a případně i celá země „přelomí“ maximálně tak do minulosti.

