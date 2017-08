Za volbu prezidenta auto všem, nejen Kulhánkovým fanouškům

Ano, Maserati Ghibli by určitě bylo lepší motivací, Kulhánek ale býval šéfem právě mladoboleslavské automobilky. Navíc žijeme v době bouřlivého vlastenectví a škodovka je určitě státotvornější, ostatně celou zemi v ní permanentně brázdí i prezident Miloš Zeman, jemuž na rozdíl od Václava Klause „vzadu nedrncá“. Možná i proto, že sedává vpředu.

Právě při pohledu na Zemana, jenž se po čase znovu rozjel mezi lidi a hned je z toho hotová lavina moudra, mě napadá, že si za volbu prezidenta zasloužíme nějaké auto všichni. Nejen současný prezident totiž dokazuje, že přímá prezidentská volba je spíš trest než pozitivní výběr, takže by nás od něj politici měli zase osvobodit. A nejlíp rovnou zrušením nejvyšší ústavní funkce, žádná poloviční práce nemá smysl.

Účastnil jsem se první přímé volby prezidenta a nějaký čas jsem nyní strávil i v kampani Jiřího Drahoše. Obě jen ukazují, že jsme funkcí přímo voleného prezidenta stvořili monstrum, s nímž si nikdo moc neví rady. Už při první volbě si marketéři stěžovali, že nevědí, jak prezidenta voličům prodávat, když téměř nic nesmí a kandidáti nemají lidem moc lhát. Že třeba nezvedne hůl na premiéra, to tehdy ještě nevěděli. Starý Karel Schwarzenberg se proto nechal přemalovat na mladého pankáče a Vladimír Dlouhý osamoceně běhal.

Miláček byznysmenů? Jiřího Drahoše sponzoruje několik českých miliardářů

Téma do kampaně nakonec náhodou vnesl až Zeman, a to 70 let staré Benešovy dekrety. Nebyly to nakonec hezké volby. A zmatení trvá doteď. Lidé se i Drahoše ptají téměř výhradně na věci, o kterých náš prezident nerozhoduje – tedy pokud se na Hradě nerozhodne jinak. Svým způsobem je to samozřejmě logické: lidé chtějí případně volit někoho, s kým názorově aspoň částečně souhlasí, i když o těchto věcech rozhoduje někdo jiný. Zeman například poslední dobou boduje s tím, že lidem permanentně slibuje teroristický atentát.

Navíc je také evidentní, že i bývalého nejvyššího akademika Drahoše mnozí nebudou volit kvůli němu, ale kvůli Zemanovi; „hlavně ať už tam není ten moula“, slyšel jsem několikrát hlavní volební motivaci. Drahoš i Michal Horáček slibují zrušení rámových kontrol při vstupu na Pražský hrad, slib ne úplně hodný nejvyšší ústavní funkce. Vsadím se, že i Zeman by je klidně zrušil po stížnosti z Číny nebo Ruska.

I proto by volbu českého prezidenta určitě ospravedlnilo i pozitivně zatraktivnilo, kdyby za svůj hlas dostal oktávku každý volič. Česko je vrakoviště Evropy, i navzdory plné zaměstnanosti a rostoucím platům si kupujeme stále starší auta; jejich průměrný věk se nyní zvýšil na 15 let. Představte si, jak by se u nás pročistil vzduch, kdybychom díky přímo volenému prezidentovi najednou všichni jezdili v nových škodovkách.

