Přidejte učitelům, hasičům, policistům. A ostatní vyhoďte

Ano, hlavně policisté a hasiči, tedy bezpečnostní složky. Právě ty v ČSSD tradičně dobře umí a zvlášť hasiče a zvlášť na jižní Moravě, kde do sněmovny kandiduje právě Sobotka bojující nyní o holé živobytí. O hasiče se tady staral už bývalý jihomoravský hejtman ČSSD Michal Hašek tak velkoryse, až se zdálo, že už brzy budou jezdit hasit ve Ferrari. A mimochodem, jen pro objektivitu: za poslední čtyři roky dostaly právě bezpečnostní složky přidáno 25 procent, tedy přes 6 procent ročně.

„Podařilo se nám udržet bezpečnostní situaci plně pod kontrolou,“ řekl v souvislosti s předvolebním nákupem voličů Sobotka. Fakt? A co tím sakra myslí? Že se konečně odmlčel docent Martin Konvička, zapálený mlynář všech muslimů? Nebo že k nám naštěstí pořád nechtějí ani syrští a afghánští uprchlíci, takže u nás bezpečnostní situaci drží pod kontrolou sami? Protože jinak například pořád vážně hrozí, že na Hradě zůstane dalších pět let Miloš Zeman a ze sněmovny nevypadne Tomio Okamura. A to je v podstatě válka.

Není to samozřejmě jen ČSSD, kdo si chce za naše daně před volbami nakoupit nějaké voliče. V Lidovém domě jsou v tom ale jako obvykle nejdůslednější, zřejmě i kvůli pohledu na své předvolební preference. Jsou v tom dokonce tak zarputilí, že teď odboráři, často sociální demokraté, zase hrozí stávkou.

Platy učitelů a veřejných zaměstnanců vzrostou od listopadu

Ano, i ČSSD se pro jistotu tváří, že nechce kvůli platům veřejných zaměstnanců dělat ještě větší díru do příštího rozpočtu, než je ta plánovaná (50 miliard korun při rekordním ekonomickém růstu a rekordní zaměstnanosti), a peníze chce naoko zodpovědně hledat v rezervách rozpočtu a ministerstev. Škoda, že ani její ministři ve vlastní kase zase skoro nic nenašli a rozpočtová rovnice jako obvykle nevychází.

Ne že by si nejen učitelé nezasloužili víc peněz, ostatně to my všichni. A zvlášť, když nás od roku 1989 stíhá prokletí svobody a můžeme se svobodně zajet podívat na lepší život v Rakousku nebo Německu, které jsme mimochodem podle jistého profesora ekonomie Klause měli ekonomicky dávno dohnat. A třeba lékaři, obvyklí podezřelí v disciplíně veřejného vydírání, už německými platy argumentují hezkých pár let. Nikdo se jim proto už ani nediví.

Možná je ale problém jinde. Za poslední čtyři roky u nás přibylo 23 tisíc státních zaměstnanců a jen letos nás má obohatit dalších 7600; náklady na jejich platy tak odsály ze státního rozpočtu téměř 17 miliard korun navíc. Jejich průměrný plat se blíží 30 000 korun, takže berou víc než několik milionů lidí pracujících v soukromé sféře, kteří je ze svých daní nejvíc živí. Kdy budou stávkovat oni – chci říct my všichni?

Sobotka má teď určitě víc času, co už není šéf ČSSD ani její volební lídr. Po dlouhé politické kariéře, po níž zůstane spíš smutná stopa, by se proto mohl ještě pokusit o něco užitečného: požádat všechny ministry, ať ještě do voleb vyhodí 30 tisíc státních zaměstnanců. Nikdo kromě nich by si toho nevšiml a nejen chudákům učitelům by vláda konečně mohla přidat.

