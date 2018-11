Ikona ve stylu Art deco. Před 90 lety začala stavba Chrysler Building

Chrysler Building patří i díky svojí charakteristické špičce k nejznámějším dominantám New Yorku. Jako první mrakodrap na světě překonal hranici tisíc stop. Dokončen byl v roce 1930. V té době už probíhala na dálku soutěž o nejvyšší budovu Manhattanu s Empire State Building, která se teprve začala stavět. Chrysler Building si svou pozici snažila co nejvíce vylepšit právě i dlouhou špičkou věže, konkurenční budova ji ale stejně do roka přerostla.

