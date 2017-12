„Symbol úspěchu“ konečně hotov: nejvyšší čínský mrakodrap se otevírá bez fanfár

Šanghajská věž (Shanghai Tower) je se svými 632 metry druhým nejvyšším mrakodrapem světa (první je Burdž Chalífa v Dubaji). Vyhlídkové patro ve výšce 546 metrů se otevřelo pro veřejnost v dubnu, komerční prostory se postupně zaplňují.

Své sídlo si na prestižní adrese ve 128 podlažích vybralo přes 60 firem. Například firma Ant Financial, kterou ovládá Alibaba Group, obsadila tři a půl podlaží v březnu. Mnichovská pojišťovna Allianz se nastěhovala v srpnu, britské firmy Lloyd´s of London a Fitch Ratings oznámily, že se nastěhovaly už loni v září, čekalo se ale na schválení požárních předpisů.

I když se jedná o nejdražší čínskou stavbu, kterou dohromady měla stát 2,4 miliardy dolarů (52,3 miliardy korun), velkolepé party se jí nedostalo. „Neplánujeme slavnostní otevření, i když už jsou všechny věci připravené, protože už jsme byli vystaveni přílišnému tlaku veřejnosti,“ citovala agentura Bloomberg mluvčího věže Čchenga Luo, proč se nekoná velká oslava.

Původně měl být mrakodrap, který se chlubí nejrychlejšími výtahy na světě, otevřen už v polovině roku 2015. Stavbu vlastní konsorcium státních čínských firem Yeti Construction and Developement.

Centrum globálního kapitalismu

Mrakodrap je novou dominantou Šanghaje, ze které by komunistická Čína ráda udělala finanční centrum celé planety. „Čína má velký zájem se prezentovat ve světě jako země globálního kapitalismu a hospodářského růstu,“ míní profesor ekonomie Jason Barr z univerzity Rutgers v New Jersey.

„Věž má ukázat, že ekonomický a politický systém Číny je stejně silný jako západní kapitalismus,“ dodal.

Zastaralé normy bezpečnosti ale způsobily, že došlo k časovým prodlevám. Mnoho nových technologií použitých v mrakodrapu nebylo v Číně dosud použito, a tak se muselo čekat na zdlouhavý byrokratický proces, potvrdil Dan Winey, provozní ředitel amerického architektonického studia Gensler. Například pro unikátní protipožární výtahy.

Zkolaudován není ani luxusní hotel a otevře až příští rok. Celková kapacita budovy má být 34 767 lidí. Celková evakuace by podle studia Gensler trvala 2 hodiny a 18 minut, s použitím výtahů 1 hodinu a 48 minut. Bezpečnostní výtahy mají dvojnásobné záložní zdroje a jsou odolné vůči dýmu v případě požáru. „Je to absolutně bezpečné, nikdo nechce riskovat, že by se zmýlil,“ zdůraznil Winey.

Všech dvacet tisíc skleněných panelů hotelového pláště bylo měřeno lasery, aby byly dokonale přesné a také to stavbu zdrželo, dodal. Podle architektů se jedná o nejekologičtější mrakodrap světa. Na fasádě je umístěno 270 větrných turbín, dešťová i odpadní voda se recykluje. Používá se na zavlažování a splachování toalet.

