Utrpení mladého Koštovala

„Už jste si někdy položil otázku, proč jste musel odejít z ministerstva obrany?“ zeptá se jej možná někdo za pár týdnů, měsíců či roků. A než Daniel Koštoval odpoví, že šlo o jeho rozhodnutí, protože se už ve svých sedmačtyřiceti letech cítil unavený, měl by si nejdřív zrekapitulovat, co všechno za necelých šest roků na obraně (ne)dokázal.

Co se musí uznat, je jeho schopnost měnit mimikry. Jak jinak si vysvětlit, že v resortu přežil několik ministrů a přestál i čistky, s nimiž v roce 2014 na ministerstvo vkročilo hnutí ANO. Jeho um ale končil u strategických zakázek. Když přišla dobrá ekonomická situace a vůle politiků dávat armádě peníze, hlavní výzvou se pro obranu nestalo co nejrychlejší rozjetí nákupů, ale to, kam schovat neutracené miliardy. Tu do záloh v alianční agentuře NSPA, jindy do předplacení splátek na pronájem supersoniků Jas-39 Gripen.

Martin Stropnický přitom dlouhodobě Koštovala prezentoval jako toho, kdo vyzbrojování rozhýbe. A tak mu svěřil přípravy několika strategických zakázek. Dělostřelectvo, velké protiletadlové zbraně, obrněná vozidla, ale hlavně víceúčelové vrtulníky a mobilní radary MADR. Právě dva posledně jmenované nákupy měly absolutní prioritu, a i proto dostal Koštoval od Stropnického předloni půlroční „volno“ (skončil ve vyzbrojovací sekci) a jako politický náměstek se měl soustředit jen na dotažení helikoptér a radarů.

Tak jde čas s hnutím ANO. Armáda na izraelské radary čeká už dva roky

Už tehdy se říkalo, že Koštoval by se neměl do vyzbrojovací sekce vracet, protože po jeho odchodu viditelně ožila. Jenže Stropnický nakonec couvl. A Koštovala pak znovu usadil do čela vyzbrojování. „Oba projekty (nákup vrtulníků a radarů, pozn. red.) se teď blíží svému dokončení, proto Daniel Koštoval přebírá zpět celou agendu vyzbrojování a akvizic,“ sdělilo ministerstvo v srpnu 2017. Jen pro připomenutí – dnes je 3. leden 2019 a oba projekty se k dokončení stále jen blíží.

Sám Koštoval nikdy nedal znát, že by někde udělal chybu. Ani v situaci, kdy o jeho odchodu veřejně spekulovala Karla Šlechtová, která jej však prý kvůli služebnímu zákonu nemohla jen tak propustit, jak oznámila novinářům na jednom ze svých brífinků.

Když se zase autor Olověné vesty ptal Koštovala během podzimních Dnů NATO 2018, jestli za zpoždění v tendru na tucet víceúčelových vrtulníků nemůže i jistá neschopnost ministerské vyzbrojovací sekce, ohradil se s tím, že vlastně žádné zpoždění oproti plánům neexistuje, protože s prvními penězi na nové helikoptéry počítal resortní rozpočet na jaře 2018.

Aktuální kroky Lubomíra Metnara připomínající „mytí rukou“ - Koštovalovo odvolání a zrušení původního nákupu mobilních izraelských radarů MADR - dokazují, že ani tahle zakázka neprobíhala košer. A že Vojenská policie možná při svém vyšetřování přišla na nějaká pochybení.

Takže, pane Koštovale, už jste si položil otázku, proč jste musel odejít z ministerstva obrany?

