Vyděržaj, pianěr Pavel

Od té doby, co z Česka totálně vymizela politická satira, musí člověk improvizovat a hledat, pokud se chce nad současným děním alespoň trošku pobavit. V poslední době se ale jedna taková pokladnice zábavy objevila. Otevře se pokaždé, když veřejně promluví Petr Pavel, bývalý náčelník generálního štábu a šéf Vojenského výboru NATO.

Jako nejvýše postavený voják Severoatlantické aliance měl poslední tři roky (od června 2015 do června 2018) přístup ke špičkovým zpravodajským informacím. A téměř hlavní náplní jeho práce bylo Rusko a chování Moskvy směrem k Evropě.

Pokud se tak má nyní někdo vyjadřovat k politice Vladimira Putina a analyzovat či hodnotit jeho kroky, logicky je to právě Petr Pavel. Málokdo z Česku měl až donedávna na stole zpravodajské zjištění takové úrovně. Přesto – nebo možná právě proto – vyvolávají jeho vyjádření obrovský ohlas mezi rusofily.

A palce nahoru rozhodně nedávají. Směšné a ulítlé reakce trollů Pavla většinou napadají či rovnou urážejí. Zkrátka se velice zřetelně ukazuje, jak Petr Pavel a jeho slova nejsou ruské propagandě po chuti. Přitom podezírat Petra Pavla z fanatismu nebo označovat jej za zastánce myšlenky na izolaci Ruska, prostě nejde. Velmi často připomíná, že s Ruskem je třeba komunikovat a předvídat jeho další kroky.

Proto nezbývá než si přát, aby Petr Pavel i po odchodu z vojska zůstal aktivní co nejdéle a svými výroky zlobil zmatené nacionalisty co nejdéle. Možná nás ale vrchol proruské estrády teprve čeká. Pokud Petr Pavel jednou oznámí vstup do politiky.

