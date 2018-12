Tak jde čas s hnutím ANO. Armáda na izraelské radary čeká už dva roky

„Navíc je to dobrá zpráva i pro český obranný průmysl, protože významná část výroby bude probíhat v České republice a podílet se na ní bude česká společnost,“ pochválil se 14. prosince 2016 ministr Martin Stropnický (ANO). Bylo to jen několik vteřin poté, co na tiskovce oznámil, že si česká armáda pořídí osm mobilních radarů od izraelské Elta Systems za pět miliard korun bez DPH.

A jaká je situace dnes, 14. prosince 2018, tedy dva roky po Stropnického přelomovém ohlášení? Nejenže z tehdejší „dobré zprávy“ zatím nemá český průmysl vůbec nic. Hlavní je to, že dosud nebyla podepsaná žádná smlouva a jednání s Izraelem stále nejsou u konce.

Ministerstvo obrany už sice v minulosti přišlo s několika zaručenými termíny, kdy se kontrakt uzavře. Jednou údajně zbývalo dodělat anglický překlad smlouvy, jindy se prý zase čekalo už jen na odsouhlasení penále za zpoždění dodávek. Pokaždé šlo ale nejspíš jen o mlžení.

Žádný rozhodný krok zatím nepředvedl ani nynější ministr Lubomír Metnar (za ANO), přestože v červnu po svém nástupu mluvil poměrně jasně. „Možná to nebude ani v řádu měsíců, stoprocentně to bude letos,“ odpověděl tehdy na dotaz týdeníku Euro, kdy strategický kontrakt na radary MADR podepíše. V posledních týdnech si ovšem začal hrát se slovy. „Nákup radarů MADR, o jejichž pořízení se v resortu jedná nějakých dvanáct let, vyřešíme do konce letošního roku,“ prohlásil v aktuálním vydání armádního magazínu A report.

Z jeho okolí přitom zaznívá, že slovem „vyřešit“ Metnar rozhodně nemyslí tolik očekávaný podpis kontraktu. To ostatně týdeníku Euro potvrdila i jeho osobní mluvčí Alžběta Cimová: „Znamená to, že pan ministr vyřeší problém z minulosti a najde řešení, jak tato důležitá zařízení pro armádu pořídit.“ Na další dotazy – třeba co má být tím problémem z minulosti – však Cimová neodpověděla.

Kvůli tomu, že si samo pražské ministerstvo v minulosti vymínilo, že radary MADR pořídí mezivládní dohodou, znervózňuje nepřehledná situace podle zjištění týdeníku Euro i izraelskou stranu. Ve věci se už proto musel angažovat jak premiér Andrej Babiš, tak prezident Miloš Zeman. Oba měli své izraelské kolegy uklidnit tím, že nákup je pouze otázkou času. I přesto, že kontrakt na základě iniciativy bývalé ministryně Karly Šlechtové (za ANO) prověřuje Vojenská policie.

