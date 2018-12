Armáda bez Ondráše? Nelze

Ondráš vystupuje i několikrát týdně, na televizní obrazovky se ale příliš nedostává a moc lidí vlastně o jeho existenci ani neví. Skvělou reklamu mu tak druhou prosincovou neděli udělal kanál ČT Art, když odvysílal přenos z věhlasného skotského armádního festivalu, který probíhá každoročně v srpnu.

Dobrá show na nádvoří edinburského hradu ukázala špičkovou úroveň basilejského souboru bubeníků Top Secret Drum Corps anebo na milimetr přesnou a náročnou sestavu s puškami v podání čestné stráže amerických vzdušných sil US Air Force.

Několik minut v nabitém programu patřilo i Ondráši a Ústřední hudbě Armády ČR. A tohle folklorní vystoupení – byť nebylo tak vypiplané a detailně dokonalé jako u černých švýcarských bubeníků – vzbudilo velký ohlas.

Jestli české ozbrojené síly potřebovaly reklamu v zahraničí, tohle byl jeden z nejšťastnějších způsobů. Propagovat armádu nemusí jen piloti supersoniků na leteckých dnech, ale i taneční číslo s hudebními motivy Dvořákových Slovanských tanců, Smetanovy Prodané nevěsty a písní Škoda lásky.

Možná se na záznam díval i Michael Hrbata, náměstek ministra obrany v letech 2010 až 2013. Právě on v rámci úspor uvažoval nad tím, že by Ondráše zrušil. Snad si konečně uvědomil, jak blbý nápad to tehdy byl.

