Letecké opravny LOM Praha mění šéfa. Po sedmi letech končí Planička

„Děkuji Romanu Planičkovi za jeho sedmileté působení v čele našeho významného státního podniku,“ prohlásil ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO), když Planičkovu rezignaci přijal. Na uvolněné místo vyhlásí obrana výběrové řízení. Do té doby opravny povede Michal Geist, nynější finanční ředitel podniku. „Věřím, že z výběrového řízení vzejde kvalitní nástupce,“ doufá Metnar.

Roman Planička se stal šéfem LOM Praha 1. března 2012, kdy jej jmenoval tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra (ODS). Planička nahradil Jindřicha Plocha, kterého resort náhle odvolal v lednu 2012. Šlo o důsledek hloubkové kontroly, jež v podniku LOM Praha probíhala od léta 2011. Spouštěčem detailního auditu bylo zřícení letounu L-39 Albatros z 16. prosince 2010 při zalétávání nově namontovaného motoru. Po několikaměsíčním vyšetřování tehdy armáda prohlásila, že příčinou byl požár hnací jednotky, za nějž můžou i dlouhodobé spory firmy LOM Praha s ukrajinským výrobcem motorů.

I proto se do vedení státního podniku dostal manažer Roman Planička. Mnoho let předtím strávil v továrně Let Kunovice, ve společnosti Pamco se staral o zahraniční obchod. Byl i výkonným ředitelem výrobce Aircarft Industries a technickým ředitelem Českých aerolinií.

Jeho sedmiletou éru v čele LOM Praha poznamenaly především protiruské sankce, kdy je pro opravny stále složitější získat náhradní díly na vrtulníky Mi-24 a Mi-171š české armády. Citelné vylepšení situace by mělo přijít s nákupem nových helikoptér západní výroby, jejichž údržbu by měl pro vzdušné síly provádět právě LOM Praha.

