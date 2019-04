Středočeské déjà vu. Potíže Aera připomínají jeho krizi v 90. letech

V polovině 90. let byl vývoj nového letadla finančně a personálně tolik náročný, že tehdy ještě státní Aero dostal do existenčních potíží. Do velice riskantní hry by se podnik nepustil nebýt 52miliardové objednávky od českého státu. A že to stejně bylo málo – v Aeru vzniklo 72 strojů L-159 a po jejich výrobě se hospodářská situace firmy rychle zhoršila –, dokázaly následující roky. Vláda hledala pro výrobce vhodného strategického zahraničního partnera tak dlouho, až se nakonec v roce 2006 rozhoupala k privatizaci a přiklepla tradiční společnost investorům z Penty.

Dnes žádná podpora od státu jako před dvaceti lety reálná není. Aero Vodochody se do vývoje vlastního letounu L-39NG pustilo jako soukromá firma a veškerá rizika nese samo. V kritickém bodě, v němž nyní uvízlo po ukončení zakázky na vrtulníkové kokpity pro firmu Sikorsky, mu pomůže jen další finanční injekce od akcionářů a co nejrychlejší podpis kontraktů a zahájení dodávek letadel L-39NG prvním zákazníkům.

Pořád je to možné. Kondice Aera se sice několik let po sobě zhoršuje a krize vyvrcholila odchodem prezidenta Giuseppa Giorda, ale Penta Investments nechce (zatím) svůj podnik prodat. „Není to varianta vývoje, o které bychom dneska uvažovali,“ říká Ivo Mravinac z Penty.

Na nelichotivou realitu, kdy Aero osekalo výrobu komponentů pro jiné letecké výrobce a od roku 2017 končí jeho hospodaření v záporných hodnotách, se zadělalo před třemi lety. Skupina Penta Investments se tehdy rozhodla obsazovat vedení svých firem světovými manažery. Do Prahy přišel Giuseppe Giordo, bývalý ředitel italské Alenie.

„Aby se Aero mohlo mezi globální hráče zařadit definitivně, vidíme jako účelné, aby ho v dalším období vedl manažer, který je ve své profesní historii mnohem více svázán s globálním leteckým odvětvím,“ vysvětlil Giordovo angažování v květnu 2016 Zdeněk Kubát, tehdejší investiční ředitel Penty.

Strategie italského manažera byla jasná. Aero Vodochody vedl k tomu, aby se plně soustředilo na výrobu kompletního vlastního letounu a produkci komponentů pro jiné firmy omezilo na minimum. Zatímco se tedy fabrika stále víc orientovala na vývoj L-39NG, upozaďovala ostatní dodávky.

Skončila výroba kanonových dveří pro stíhačky F-18, komponentů pro dopravní letouny Airbus 320 a 321 či nosníky pod křídla supersoniků JAS-39 Gripen. „Vývoj vlastního letounu byla jedna ze dvou možných variant a určitě ta odvážnější. Rozhodli jsme se pro ni po zvážení veškerých rizik a projektu L-39NG věříme. Bez určité míry rizika není skutečný úspěch možný,“ hodnotí Ivo Mravinac cestu vytyčenou Giuseppem Giordem.

