Kdo ohlídá muničáky. Obrana plánuje zakázku na střežení skladů

Přesně před šesti lety to bylo velké pozdvižení. Od 19. března 2013, kdy bývalý náčelník generálního štábu Vlastimil Picek usedl do křesla ministra obrany, uběhlo jen pár dnů, ale novopečený šéf resortu neotálel. Se svými kolegy z vedení ministerstva rozhodl, že zakázku na střežení muničních skladů za téměř 1,2 miliardy korun získá bez soutěže firma Trade Fides. Tím chtěl fakticky prodloužit monopol brněnské společnosti, která se na vojenské muničáky přisála už v roce 2003 za éry Jaroslava Tvrdíka. „Resort obrany potřebuje zajistit ostrahu muničních skladů. Za výrazně výhodných finančních podmínek a transparentně. Výsledný návrh řešení tato kritéria splňuje,“ hájil tehdy Pickovo rozhodnutí Jan Pejšek, mluvčí ministerstva obrany.

Jenže po pár týdnech a projednávání ve vládě resort otočil. S Trade Fides uzavřel jen překlenovací smlouvu na dobu určitou, než připravil výběrové řízení. A i když se do něj nakonec přihlásily tři společnosti, pětiletý kontrakt za 459 milionů bez DPH získala v listopadu 2014 opět firma Trade Fides. „Výsledkem výběrového řízení je cena nižší o 78,5 milionu korun oproti předpokladu,“ pochvaloval si tehdejší ministr Martin Stropnický (ANO).

A protože smlouva vyprší na konci letošního roku, začala nyní obrana plánovat další výběr. Po špatné Pickově zkušenosti sice nechce kontrakt přímo přiklepnout, ale žádná velká změna se čekat nedá.

Připravujeme se

Ministerstvo obrany už vyzvalo případné zájemce o pokračování zakázky po 1. lednu 2020, aby se přihlásili. „Nová smlouva bude zajišťovat nepřetržitý servis spojený s informační podporou velitelství Vojenské policie (v Olomouci a Táboře - pozn. red.). Tyto služby by dle nové smlouvy měly být zabezpečeny po dobu pěti let,“ upřesňuje Marek Vala z obrany.

Zároveň ale nechce upřesnit, jaká je očekávaná hodnota zakázky. V minulosti ministerstvo předpokládaný objem kontraktu vždy zveřejnilo, aby se mohlo pochlubit, že nakonec dosáhlo finančně výhodnějšího řešení. Každopádně se dá předpovědět, že hodnota nové pětileté zakázky přesáhne hranici 600 milionů korun bez DPH.

Trade Fides si nechce tyto peníze nechat ujít, což potvrzuje odpověď člena jejího představenstva Petra Bauera na dotazy týdeníku Euro. „Naše společnost se v současné době připravuje na podání nabídky do výběrového řízení. Z tohoto důvodu nebudeme poskytovat jakékoliv informace,“ reaguje Bauer. Zároveň je prý firma Trade Fides, pokud ji o to případný jiný vítěz tendru požádá, připravena nabídnout své služby i jako subdodavatel.

Jestli se do tendru stejně jako v roce 2014 přihlásí i firma Sieza a česká dcera rakouské PKE, zatím není jasné. PKE prý o strategii rozhoduje právě nyní.

Že se ale Trade Fides o kontrakt nemusí příliš obávat, dokládají starší vyjádření generálního štábu, jenž na začátku roku 2013 upřednostňoval prosté prodloužení tehdejších smluv. „Případné zavedení jakéhokoliv jiného systému by vyžadovalo provedení jeho certifikace, ladění a praktické testování za současné nutnosti zachování plného provozu stávajícího systému, což je technicky jen obtížně proveditelné. Takový přechod by rozhodně nebyl z bezpečnostního hlediska bez rizika,“ zněla argumentace vojenského velení.

Bez rizika

V minulosti představovalo velké téma i to, proč si armáda neohlídá citlivé sklady sama a proč technické střežení kamerovými systémy a dalšími technologiemi nechává na soukromých firmách.

Ještě v dobách povinné vojny se na ostraze podíleli i „záklaďáci“, jenže právě tehdy mělo střežení areálů největší mezery a případným zlodějům prý jen stačilo, aby si počkali, až projde hlídka, a bez potíží se dostali dovnitř základny.

Podle jiných argumentů umožňuje technická ostraha výraznou úsporu, co se týče personálu. K plnohodnotnému zajištění bezpečnosti muničáků by prý bylo bez pomoci soukromníků potřeba více než 600 příslušníků ozbrojených sil. Že něco takového není reálné, dokládá nejlépe skutečnost, že už dnes nemá armáda dostatek sil na hlídání letišť a jiných objektů a ploty a vrátnice svěřuje lidem ze státního podniku Vojenské lesy a statky. „Bez elektronického zajištění skladů by došlo k zásadnímu zvýšení bezpečnostního rizika,“ utnul už dřív generální štáb veškeré podobné debaty.

Jak se soutěžilo minule V únoru 2014 ministerstvo obrany zahájilo užší zadávací řízení na střežení muničních skladů. Resort oslovil pět firem, finální nabídky nakonec obdržel jen od společností PKE ČR, Sieza a Trade Fides. Ta podle ministerstva podala i nejvýhodnější nabídku v hodnotě 459 milionů korun bez DPH, a proto pětiletý kontrakt (1. prosince 2014 až 31. prosince 2019) získala.

Proč Trade Fides Firma se ke střežení muničních skladů dostala v roce 2003, kdy od ministerstva obrany vedeného Jaroslavem Tvrdíkem získala první desetiletou smlouvu, v roce 2009 se pak bez soutěže dostala k ostraze dalších dvou muničáků. Opět na deset let. Od roku 2003 si už za ostrahu armádních skladů přišla celkově na více než čtyři miliardy korun.

