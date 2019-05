Překvapení pro Babiše, knockout ČSSD a zdvižený prst na Pospíšila

Navíc zcela vyhořeli Babišovi vládní spojenci. ČSSD dosáhla na nové dno, když s necelými čtyřmi procenty téměř vyrovnala svůj dosavadní nejhorší výsledek v celostátních volbách z celé porevoluční historie. V roce 1990, tedy několik měsíců po svém znovuobnovení, získala ve volbách do Sněmovny lidu Federálního shromáždění jen o desetinu procenta méně. Pro sociální demokraty je to naprostý knockout. ČSSD už se spíše stala parodií na politickou stranu. Vždyť získala jen o něco více než recesistická formace ANO, vytrollíme europarlament.

Komunisté jako tichý podporovatel Babišovy vlády přišli o pět procentních bodů a ztratili dva europoslance. Sečteno a podtrženo: parlamentní opozice slaví. V konečném součtu hlasů pro oba tábory dokázala vládní partaje porazit. Babiš proto může mít za dva roky vážný problém složit novou vládu. Je také zřejmé, že premiér nemá v Česku ani zdaleka takové postavení jako jeho vzor Viktor Orbán v Maďarsku.

Smutný příběh disidenta

Roli hlavní opoziční strany potvrdila ODS, oproti posledním eurovolbám si polepšila o dva mandáty. Tradičně silná byla v Praze (19 %) a v Plzni (17 %). Voliči ODS v těchto městech jsou tradičně disciplinovaní.

Občanští demokraté vynesli do Evropského parlamentu i skokana těchto voleb, bývalého bojovníka proti komunismu a exministra obrany Alexandra Vondru. Ten díky preferenčním hlasům přeskákal z patnáctého místa až na druhé. Vzápětí ale šokoval, když nazval poloautoritářské režimy v Polsku a Maďarsku za normální demokracie. Smutný myšlenkový vývoj jednoho disidenta.

Piráti zůstali lehce za očekáváními - nestali se hlavní silou opozice, což byl v těchto volbách jejich hlavní cíl. Získali tři mandáty, ten čtvrtý jim unikl jen těsně - chyběly jim čtyři tisíce hlasů, tedy pouhých 0,17 %.

Nový lídr TOP 09

Absolutní vítězem voleb na preferenční hlasy se stal někdejší viceguvernér ČNB Luděk Niedermayer z TOP 09. Odsunul tak volebního lídra a předsedu strany Jiřího Pospíšila na druhé místo. Pro aktuálního vůdce pražské kavárny (původem z Plzně, vlastně z Chomutova) je to důvod k zamyšlení. Dlouhodobě si užíval vysoké popularity, ale nyní už není nejoblíbenější tváří své strany. „Mám velkou radost z toho, že voliči (na rozdíl od stranických orgánů) dávají přednost odborné kompetenci a pracovitosti,” rýpnul si opět do Pospíšila spoluzakladatel strany Miroslav Kalousek.

Společná formace STAN, TOP 09 a dalších stran a straniček potvrdila, že jedinou cestou, jak se tento politický proud může napřesrok dostat do Poslanecké sněmovny, je fúze či alespoň předvolební koalice. Pokud by se Pospíšil s Polčákem dokázali spojit ještě s lidovci, atakovala by tato koalice výsledek vítězného hnutí ANO.

Vedle Alexandra Vondry vyskočil nejvýše také armádní generál ve výslužbě, obdivovatel politiky Kremlu a šiřitel konspiračních zpráv Hynek Blaško z SPD. Brzy čtyřiašedesátiletý Blaško obdržel od voličů 47 505 preferenčních hlasů, což je čtvrtý nejvyšší počet ze všech uchazečů v Česku. Do programu SPD před časem mimo jiné prosadil formulaci, že by se visegrádská čtyřka měla obrátit na Rusko jako garanta bezpečnosti kvůli jaderným zbraním. Blaško bude nepochybně výrazný tahoun krajní pravice v Bruselu.

