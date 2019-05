Savo hlásí velký návrat. Vondra triumfálně vystoupil z politického zapomnění

Už to bude osm roků od chvíle, kdy v polovině července 2010 převzal vládu nad Českem koaliční kabinet Petra Nečase (ODS). Země se pomalu vzpamatovávala z dopadů globální ekonomické recese, a tak byl úkol všech ministrů jasný. Úsporný režim, žádné rozhazování.

A s tímhle zadáním nastoupil na ministerstvo obrany i Alexandr Vondra. Ruce měl svázanější snad ještě víc než jeho ostatní kolegové z vlády - jeho předchůdce v čele resortu Martin Barták rozjel spoustu modernizací a kontraktů na několik let dopředu, takže i kdyby Vondra modernizovat chtěl, kvůli splátkovému kalendáři probíhajících obchodů nebylo za co.

Někteří vojáci a úředníci postupně Vondrovi začali říkat “Savo” (SAša VOndra) i kvůli tomu, jak ministerstvo začalo přehodnocovat vyplácení příspěvku na bydlení, a především kvůli zdanění výsluh, které nařídilo ministerstvo financí. Na druhou stranu to byl Vondra a jeho tým, kdo po mnoha letech přinesl změnu a z obranných kontraktů odstřihnul prostředníky a nejrůznější obchodní firmy.

Mezi tehdejším správcem státní kasy Miroslavem Kalouskem (TOP 09) a Vondrou to ve vládě nejvíc jiskřilo a zřejmě i jejich dlouhodobý spor stal za Vondrovým velice předčasným odchodem z ministerstva na podzim 2012. Samozřejmě roli sehrál i Vondrův neúspěch v tehdejších senátních volbách, pád uvnitř ODS a dozvuky kauzy ProMoPro.

Vondra pak na dlouho zmizel, působil na škole Cevro a vidět na něj bylo, když jako svědek chodil vypovídat na soudní líčení v kauze Jany Nečasové a důstojníků Vojenského zpravodajství. Občas se ukazoval třeba i na armádních akcích, jako jsou Dny NATO.

O to monstróznější je jeho dnešní návrat na politické výsluní. Z patnáctého místa na kandidátce ODS se díky kroužkování dostal o třináct příček nahoru a je jedním ze čtyř nových europoslanců občanských demokratů. Zisk 29 536 preferenčních hlasů mluví za vše.

Pomyslný souboj bývalých příslušníků resortu sice Vondra prohrál - populistický generál Hynek Blaško kandidující za SPD si připsal 47 505 kroužků - nicméně i tak jde o jeho největší vítězství od roku 2010. A otázkou teď není, co Vondra chystá na příštích pět let. Otázkou je především to, jak sedmapadesátiletý Vondra svou novou šanci využije a jestli to bude i odrazový můstek k útoku na další metu. S jeho ambicemi se rozhodně nedá čekat, že europarlament bude Vondrovou konečnou.

