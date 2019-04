Voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu 2019

Zatímco ve volbách do obecních zastupitelstev (komunální volby) a Senátu může volič svůj hlas odevzdat jen v rámci svého volebního obvodu, v případě voleb do Evropského parlamentu může volit kdekoli na území České republiky. Pokud se rozhodne volit mimo své trvalé bydliště, kromě plnoletosti, české státní příslušnosti a občanského průkazu nebo cestovního pasu k tomu potřebuje ještě jednu náležitost – voličský průkaz.

Žádost o voličský průkaz

O voličský průkaz může volič požádat, jakmile prezident republiky vyhlásí termín konání voleb. V případě voleb do EP tak Miloš Zeman učinil letos 8. ledna. Žádosti vyřizují obecní či krajské úřady v místě bydliště žadatele. Tam je tedy třeba svou žádost směřovat. Průkaz si posléze můžete nechat poslat poštou, nebo si jej vyzvednout osobně. Je možné pro něj poslat i někoho dalšího, ten však musí být vybaven úředně ověřenou plnou mocí.

- písemná žádost o voličský průkaz: pokud budete žádat písemně, můžete žádost s úředně ověřeným podpisem zaslat poštou, nejpozději však týden před začátkem voleb.

- voličský průkaz online: i když budete o průkaz žádat elektronicky, tedy přes datovou schránku, musíte žádost podat týden před začátkem voleb, tedy do 17. května. Žádost podaná pomocí datové schránky je od prezidentských voleb v roce 2018 jediným možným způsobem online žádosti. Poslat žádost třeba emailem s elektronickým podpisem již není možné.

- osobně podaná žádost: pokud písemnou či online žádost týden před volbami podat nestihnete, není třeba zoufat. Osobně můžete o voličský průkaz zažádat ještě dva dny před začátkem voleb, tedy ve středu 22. května. Výhodou je, že při osobní návštěvě úřadu není třeba zdržovat se písemným vyplňováním žádosti.

Ať o voličský průkaz zažádáte jakoukoli formou a v jakémkoli termínu, nebude vám vydán dříve než 15. dnů před volbami do Evropského parlamentu, tedy nejdříve 9. května.

Žádost o voličský průkaz vzor

Budete-li o voličský průkaz pro volby do Evropského parlamentu žádat písemně, můžete využít náš vzor.

Úředně ověřený podpis

Kde si nechat úředně ověřit podpis? Nejjednodušší cestou je nejspíše pracoviště Czech point, které naleznete na řadě pošt či obecních úřadech.

Jak volit v zahraničí

Volby do Evropského parlamentu jsou specifické v tom, že občané ČR žijící v zahraničí nemohou volit na zastupitelských úřadech. Jaké tedy mají možnosti?

Pokud český občan má trvalé bydliště v jiné zemi Evropské unie, může se v termín voleb vrátit do Česka a volit zdejší kandidáty, nebo zůstat v dané zemi EU a volit tamní kandidáty podle tamních pravidel. V takovém případě bude třeba se k volbám registrovat. V Belgii, Bulharsku, na Kypru, v Řecku a Lucembursku je dokonce hlasování po registraci povinné. Zájemci si mohou přečíst konkrétní podmínky.

Občané ČR, kteří žijí v zemi mimo EU a chtějí volit do Evropského parlamentu, mají jedinou možnost - návrat do Česka. Další podmínky se odvíjejí podle toho, zda jsou v zemi svého pobytu zapsáni do zvláštního seznamu voličů. Pokud ano, musejí ambasádu požádat o vydání voličského průkazu a poté budou moci volit kdekoli v ČR. Další možností je vyškrtnutí ze seznamu a poté volit v ČR v místě svého trvalého bydliště.

