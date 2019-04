Desetičlenná Státní volební komise dohlížející na organizaci voleb čísla vylosovala s pomocí dvou průhledných plastových nádob, v jedné byly obálky s čísly a ve druhé obálky s názvy uskupení. Čísly budou označeny hlasovací lístky jednotlivých uskupení. Strany a koalice je ale využívají také ve volební kampani. „Šťastná“ sedmička připadla sociálním demokratům, naopak třináctka byla vylosovaná hnutí Volte Pravý Blok.

Číslo 20 dostala i Moravská a Slezská pirátská strana, přestože ji ministerstvo vnitra jako jedinou odmítlo do voleb zaregistrovat pro nedodržení zákonných podmínek kandidatury. Státní volební komise to učinila pro případ, že by straně vyhověl Nejvyšší správní soud, na který se obrátila.

Do evropských voleb bylo letos zaregistrováno 33 stran a hnutí a šest dvoučlenných koalic. Stranické složení na kandidátkách je ale mnohem bohatší, mezi adepty jsou členové 66 stran a hnutí. Nejpestřejší stranické složení má koalice Starostů a TOP 09. Kandidují za ni také členové Zelených, Liberálně ekologické strany, Karlovarské občanské alternativy, Starostů pro Liberecký kraj, Jihočechů 2012, Hradeckého demokratického klubu a uskupení iČesko.

Kandidatura za konkurenci

Někteří členové sněmovních stran se rozhodli kandidovat za konkurenční neparlamentní uskupení. Dva členové KSČM, například místopředseda Klubu českého pohraničí Zbyněk Cincibus, kandidují za Alianci národních sil. Za hnutí Evropa společně, které vede europoslanec Jaromír Štětina (za TOP 09), kandiduje jednatel Vladimír Skalla z TOP 09. Vědci pro Českou republiku mají na své kandidátce zase přednostu brněnského Fyziologického ústavu Petra Babulu z ODS.

Strana práv občanů Zemanovci má své členy jak na kandidátce Národních socialistů, tak seskupení s názvem Bezpečnost, odpovědnost, solidarita.

Na kandidátních listinách se na rozdíl od minulých evropských voleb zvýšil počet nestraníků. Letos jich je 288, před pěti lety jich bylo 262. V předchozích evropských volbách se počet nestraníků pohyboval kolem tří stovek.

Výhradně straníky má na své kandidátce SPR-RSČ Miroslava Sládka, Romská demokratická strana, která nasadila čtyři adepty, a uskupení Tvůj kandidát, za které kandiduje jediný kandidát, dotační poradce Daniel Konečný.

Seznam politických stran a hnutí pro volby do Evropského parlamentu 2019 podle čísel 1 Klub angažovaných nestraníků 2 Strana nezávislosti České republiky 3 Cesta odpovědné společnosti 4 Národní socialisté 5 Občanská demokratická strana 6 ANO, vytrollíme europarlament 7 Česká strana sociálně demokratická 8 Romská demokratická strana 9 Komunistická strana Čech a Moravy 10 Dělnická strana sociální spravedlnosti - Za národní suverenitu! 11 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 12 Rozumní a Národní demokracie - Stop migraci - Nechceme euro 13 Volte Pravý Blok www.cibulka. net* 14 Ne-volim.cz 15 Pro Česko 16 Vědci pro Českou republiku 17 Patrioti pro neutralitu 18 Jsi pro? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost 19 Pro Zdraví a Sport 20 Moravská a Slezská pirátská strana 21 Moravské zemské hnutí 22 Česká Suverenita 23 Tvůj kandidát 24 Hlas 25 Svobodní, Liberland a Radostné Česko - odejdeme bez placení 26 Starostové (STAN) s regionálními partnery a TOP 09 27 Česká pirátská strana 28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) 29 Aliance národních sil 30 ANO 2011 31 Agrární demokratická strana 32 Moravané 33 První republika 34 Demokratická strana zelených – Za práva zvířat 35 Bezpečnost, odpovědnost, solidarita 36 Strana soukromníků České republiky a nezávislí s podporou Občanské demokratické aliance a profesních společenstev 37 Evropa společně 38 Konzervativní alternativa 39 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 40 Alternativa pro Českou republiku 2017

* Celý název naleznete na webu MV ČR

Zdroj: Ministerstvo vnitra

