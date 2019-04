Volby do Evropského parlamentu 2019: vše, co potřebujete vědět

Volební systém

Do europarlamentu se volí jednou za pět let poměrným systémem. Jednotlivé státy mají různě nastavené podmínky pro zisk mandátu. V České republice platí pravidla jako při volbách do Poslanecké sněmovny. Místo v Evropském parlamentu tak získá strana v případě překročení pětiprocentní hranice všech odevzdaných hlasů.

Termín eurovoleb 2019

Podle pravidel z roku 1976 by se volby měly konat mezi 6. a 9. červnem. Tento termín ale státy EU považovaly za nevhodný a přišly proto se změnou.

V Česku se tradičně volí v pátek a sobotu. Stejně tomu tak je i v případě voleb do europarlamentu. Volební místnosti se otevřou v pátek 24. května ve 14 hodin a uzavřou se ve 22 hodin. V sobotu pak voliči mohou přijít k urnám od 8 hodin ráno, příležitost volit pak mají až do 14 hodin. V některých státech EU probíhají volby až do neděle. Výsledky se tak dají očekávat až v nočních hodinách z neděle na pondělí.

Jak se volí

Volební lístky by měli občané dostat do svých poštovních schránek nejpozději tři dny před začátkem voleb, případně jsou k dispozici přímo ve volebních místnostech. V ní se voliči po kontrole totožnosti odeberou za plentu, kde vloží hlasovací lístek se jménem a číslem vybrané strany do obálky.

Na lístku může volič zakroužkováním pořadového čísla u nejvýše dvou kandidátů z jedné strany nebo hnutí udělit preferenční hlasy a zvýšit tím jejich šance na zisk mandátu. Volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.

Kdo může volit

Voleb se může zúčastnit každý občan EU, který má hlasovací právo. V České republice může volit každý občan, který alespoň v druhém dni voleb dosáhne věku 18 let. Občan jiného členského státu může volit za stejné podmínky v případě, že je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území České republiky.

Většina států světa má stanovenu hranici aktivního volebního práva na 18 let, některé země ale tento limit snížily na 17 či 16 let, v několika málo zemích zůstala hranice vyšší.

Kdo může kandidovat

Poslancem Evropského parlamentu může být na území České republiky zvolen každý občan České republiky a každý občan jiného členského státu EU, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 21 let a nemá omezenou svéprávnost k výkonu volebního práva.

Kandidátní listinu musejí strany a hnutí podat Ministerstvu vnitra nejpozději 66 dní před dnem konání voleb. Každá politická strana, politické hnutí a koalice může podat pouze jednu kandidátní listinu.

Volby v roce 2014

Před pěti lety přišlo v Česku k volbám do Evropského parlamentu pouze 18,2 procenta oprávněných českých voličů a šlo tak o rekordně slabou účast. Vítězem se stalo hnutí ANO s 16,13 procenta hlasů, což znamenalo zisk čtyř mandátů. Stejný počet křesel získala i druhá TOP 09 (15,95 procenta hlasů) a třetí ČSSD (14,17 procenta hlasů). KSČM a KDU-ČSL mají po třech mandátech, ODS dva a Svobodní jeden. Těsně pod pětiprocentní hranicí zůstali v roce 2014 Piráti (4,78 procenta).

