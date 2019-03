Jak snížit emise: Němci zvažují zdražení benzínu i tvrdé kvóty na elektroauta

Německá vládní komise, která má předložit zprávu o opatřeních pro snižování emisí v dopravě, se nemůže shodnout na krocích, které k výraznému snížení produkce skleníkových plynů povedou. Materiál by přitom měl být hotov nejpozději do pátku 29. března.

Zástupci ekologických organizací požadují omezení maximální rychlosti na silnicích, zdražení benzínu a nafty a pevně stanovené kvóty pro prodej elektromobilů. Německý ministr dopravy Andreas Scheuer (CSU) zatím přísná opatření odmítá, obává se příliš velkých dopadů na německou ekonomiku i společnost. Varuje také před tím, že se v Německu rozšíří protestní hnutí žlutých vest, které vzniklo loni ve Francii kvůli oznámenému zvýšení spotřební daně na pohonné hmoty.

Nová Marianne: matka dvou dětí se stala tváří žlutých vest

Německý deník Süddeutsche Zeitung napsal, že jádrem sporu je omezení 20 milionů tun oxidu uhličitého ročně. Německo musí v dopravě do roku 2030 snížit emise o 60 procent ze 163 milionů tun CO2 na 98 milionů tun. Poklesu o 40 milionů tun má země dosáhnout podporou prodeje elektrických vozů, zlepšením veřejné dopravy a podporou železnic. Zbývajících 20 milionů se má ušetřit represivními kroky.

Ekologické organizace a automobilová sdružení k materiálu vznesly 600 připomínek a pozměňovacích návrhů. Objem emisí skleníkových plynů pocházejících z dopravy se v posledních letech nedaří snižovat. I když jsou automobily úspornější, tím že ekonomika roste, najezdí se na silnicích a dálnicích více kilometrů.

Scheuer zatím vehementně odmítá opatření, jež se dotknou řidičů. Snížení rychlosti na dálnicích, které požadují ekologické organizace, je uvedeno v materiálu pouze jako poznámka od čarou. Ministerstvo také odmítá, aby se zvyšovala cena pohonných hmot.

Scheuer naopak podporuje větší využívání biopaliv a syntetických paliv. Odpůrci ale tvrdí, že využívání například syntetického benzínu ve velkých objemech je utopií.

Stále nepanuje shoda na tom, kolik by v Německu mělo v roce 2030 jezdit elektromobilů. Podle různých scénářů by to mělo být od 6 až do 14 milionů elektrických aut. Už dřívější plány německé vlády o tom, že v roce 2020 bude v Německu jezdit milion aut na elektřinu, selhaly. Na začátku roku 2019 to bylo celkem 97 tisíc plně elektrických aut. Vozů na hybridní pohon bylo v Německu sto tisíc.

Nejočekávanější elektromobily roku 2019:

Dále čtěte:

Škoda do dvou let uvede dvacet nových modelů. První elektromobil nabídne letos