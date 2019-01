Nová Marianne: matka dvou dětí se stala tváří žlutých vest

Rusovlasá Ingrid Levavasseurová se během listopadových a prosincových protestů proti reformám prezidenta Emmanuela Macrona stala ve Francii symbolem revolty takzvaných žlutých vest, které si protestující oblékají. Jednatřicetiletá matka dvou dětí pochází z Normandie a nedobrovolně je mediální tváří hnutí. Běžní Francouzi požadavky žlutých vest z 80 procent podporují.

Levavasseurová tvrdí, že francouzští politici nemají o životě obyčejných Francouzů ani ponětí. Hovoří se o revoltě střední třídy. „Víte, revoluce vždycky začínají hlasem ženy,“ je pyšný na svou nevlastní dceru Eric Boudier. „Už v období Lidové fronty v roce 1936 nebo během studentských nepokojů v roce 1968,“ dodal.

Levavasseurová je zdravotní sestra a kritizuje to, že ona i další její kolegyně mají, jak sama tvrdí, čistý příjem 1250 eur (32 tisíc korun), zatímco akcionáři velkých firem bohatnou. Macron se chová jako král, drží s bohatými a obyčejní lidé mohu jen snít s prázdnými ústy, kritizuje poměry v zemi Levavasseurová.

Jupiterova kapitulace. Macron pokračuje ve francouzské tradici

Protesty začaly 17. listopadu 2018 kvůli záměru vlády zvýšit daně u pohonných hmot. Od té doby lidé vycházejí do ulic každou sobotu. Naposledy 5. ledna. Demonstrace a blokády silnic jsou často spojeny s násilím a ničením aut. Demonstranti požadují demisi Macrona a vyšší platy, které jim zajistí slušný život a řádnou výchovu dětí. Mnozí prý nemají ani peníze na vytápění v zimních měsících.

Levavasseurová získala postupně z demonstrantů na nejsledovanější francouzské televizní stanici TF1 největší prostor ve vysílání. Neměla žádné požadavky, ani nemluvila o sobě. Hovořila jen o svém prostředí a životě nižší střední třídy. Sama tvrdí, že tito lidé si nemohou dovolit dovolenou, nekupují nové oblečení pro děti, často mají jen jedno pořádné jídlo denně.

Asi deset procent zaměstnanců ve Francii pobírá minimální mzdu, 40 procent má plat podobný jako tato Francouzka. Levavasseurová tak mluví fakticky za polovinu zaměstnanců v zemi. Ve Francii je považována za novodobou Marianne, ženský symbol revoluce a volnosti známý z obrazu Eugèna Delacroix z roku 1830.

Hnutí žlutých vest by podle ní mělo kandidovat do voleb Evropského parlamentu, které se konají v květnu tohoto roku. Místo barikád by se mělo začít bojovat v parlamentu.

